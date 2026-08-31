Pagarán $230 mil a estos adultos mayores en septiembre de 2026: fecha exacta de la transferencia

Cerca de tres millones de beneficiarios de Colombia Mayor volverán a recibir la transferencia en septiembre de 2026, luego de que Prosperidad Social confirmara la realización del séptimo ciclo de pagos del programa. La entidad informó que los recursos ya están garantizados y que la entrega se realizará durante once días en todo el país. El anuncio llega después de que Prosperidad Social señalara que recibió el programa de Colombia Mayor con problemas de financiación. Pese a ello, la entidad indicó que logró asegurar los recursos necesarios para mantener la continuidad de las transferencias dirigidas a la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.



¿Cuándo pagan Colombia Mayor?

De acuerdo con Prosperidad Social, el séptimo ciclo de pagos comenzará el 3 de septiembre y se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2026. Durante ese periodo se habilitarán los canales de pago para los participantes activos del programa en todo el territorio nacional. La operación continuará a cargo de las redes SuperGiros y SuRed, que disponen de puntos de atención en los municipios del país para la entrega de los recursos a quienes reciben el subsidio mediante giro.

Para financiar este ciclo, Prosperidad Social informó que cuenta con una inversión de 639.643 millones de pesos, destinada específicamente a cubrir las transferencias correspondientes al mes de septiembre. Una de las dudas más frecuentes tiene que ver con el monto que recibirán los beneficiarios.

Según la información divulgada sobre el programa, las mujeres de 60 años o más y los hombres de 65 años o más que hacen parte del esquema diferencial de Colombia Mayor reciben una transferencia mensual de $230.000. Por su parte, otros beneficiarios del programa continúan recibiendo una transferencia de $80.000, de acuerdo con las condiciones vigentes de focalización establecidas por Prosperidad Social. La entidad recordó que el acceso al incentivo depende del cumplimiento de los requisitos del programa y de la permanencia activa dentro de la base de participantes habilitados para cada ciclo.



El séptimo ciclo trae además una novedad en la forma de recibir el dinero. Prosperidad Social informó que 24.598 participantes que registraron una cuenta bancaria o un depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán la transferencia directamente en ese producto financiero.



La medida busca disminuir desplazamientos a los puntos de pago y facilitar el acceso de algunos beneficiarios a los recursos. Según la entidad, quienes utilizan esta modalidad pueden recibir la transferencia directamente en la cuenta registrada, sin necesidad de acudir a una oficina de giros para reclamar el subsidio. Las personas que todavía cobran mediante giro continuarán recibiendo el dinero a través de las redes habilitadas por SuperGiros y SuRed.



Abelardo de la Espriella prometió aumentar Colombia Mayor a $400.000

Uno de los temas que sigue generando atención entre los beneficiarios es la promesa realizada por el hoy presidente Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial. Antes de llegar a la Casa de Nariño, De la Espriella afirmó que buscaría elevar el monto de Colombia Mayor hasta $400.000 mensuales para los adultos mayores beneficiarios del programa. Sin embargo, hasta el momento esa propuesta no se ha materializado y los pagos continúan realizándose bajo los valores actualmente vigentes dentro del esquema nacional de transferencias.

Publicidad

El anuncio del séptimo ciclo confirma la continuidad del programa, pero no incorpora cambios en los montos de transferencia respecto a los pagos que ya venían recibiendo los participantes. Por ahora, la novedad para septiembre es la fecha de pago ya definida por Prosperidad Social y la garantía de recursos para que cerca de tres millones de adultos mayores puedan acceder a la transferencia correspondiente entre el 3 y el 13 de septiembre de 2026.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL