Esta sería la causa del accidente que dejó tres muertos y 18 heridos en la vía La Pintada-Manizales

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito entre un bus de servicio intermunicipal y un tractocamión, registrado el sábado 29 de agosto en la vía que comunica a La Pintada con Manizales. El siniestro dejó tres personas fallecidas y varios lesionados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de Antioquia y Caldas.

El accidente se presentó a unos 27 kilómetros de La Pintada, en el sector de Suía, cerca del límite con el departamento de Caldas. El corredor vial permaneció cerrado mientras los organismos de socorro atendían la emergencia y las autoridades adelantaban las labores correspondientes.

El bus involucrado pertenecía a la empresa Expreso Bolivariano y había salido de la Terminal del Sur de Medellín con destino a Ipiales, en Nariño. De acuerdo con la información conocida, en el vehículo viajaban 33 personas.



Entre las víctimas mortales se encuentra Cristian Camilo Palacios, quien era el conductor del bus. También fallecieron Jorge Eliecer Soto Correa y Nubia Alba Deavila de Soto. Según la información conocida por Noticias Caracol, estas dos últimas personas serían pareja y se dirigían hacia Buga.



El conductor del tractocamión, identificado como Numar Ardila Morales, resultó herido y fue trasladado al hospital de La Pintada. El reporte preliminar señala que presentó un trauma craneoencefálico y heridas abiertas en la cabeza.



La hipótesis que investigan sobre el accidente

De acuerdo con la información entregada sobre la investigación preliminar, la principal hipótesis apunta a que el conductor del bus habría intentado adelantar a otro vehículo que circulaba delante de él.

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En medio de esa maniobra, el bus habría terminado chocando contra el tractocamión, que se movilizaba en sentido contrario. Esta es, por ahora, la hipótesis que manejan las autoridades sobre la forma en que se habría producido el choque. Sin embargo, las causas del accidente continúan siendo materia de investigación. Las unidades de Tránsito de la Policía de Antioquia hicieron presencia en el lugar para adelantar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias exactas del siniestro.

La emergencia movilizó a organismos de socorro de municipios de Antioquia y Caldas. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de La Pintada, Marmato, Manizales y Suía, de acuerdo con los reportes entregados durante la atención de la emergencia.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, se pronunció sobre el accidente y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas. También señaló que los lesionados estaban siendo atendidos en hospitales de La Pintada y Manizales.

“Lamento profundamente el accidente ocurrido en la vía La Pintada–Manizales (...) Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y permita la pronta recuperación de los lesionados”, manifestó el mandatario.

Lamento profundamente el accidente ocurrido en la vía La Pintada–Manizales, que deja preliminarmente tres personas fallecidas y quince lesionados, quienes fueron remitidos a los hospitales de La Pintada, Marmato y Supía.



Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 29, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co