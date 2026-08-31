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Metro de Bogotá: concluyen construcción de puente ferroviario que representó reto de la ingeniería

La megaestructura de 215 metros de longitud registró un avance clave en la Línea 1 del Metro de Bogotá, punto donde conectarán el viaducto, TransMilenio y el futuro Regiotram de Occidente.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Metro de Bogotá: concluyen construcción de puente ferroviario que representó reto de la ingeniería
Así quedó el puente ferroviario en la Avenida Caracas con calle 26.
EMB/Getty Images

El proyecto del Metro de Bogotá continúa los avances en sus obras para entrar en operación en el primer semestre de 2028. Para terminar este mes, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó que un importante puente ferroviario de voladizos sucesivos fue terminado. Esta construcción hace parte esencial del futuro sistema de transporte y se ubica en un punto clave de la ciudad: la avenida Caracas con calle 26.

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La EMB dio a conocer los detalles de la conclusión de este puente y explicó los retos que supusieron su elaboración. Se trata de una megaestructura de 215 metros de longitud que permitirá el paso a desnivel de la Línea 1 en la avenida Caracas sobre la calle 26. Con corte al 31 de julio de 2026, el proyecto registra un avance de ejecución del 81,25 %. La entidad lo describió como "uno de los puntos que evidencia la magnitud y complejidad de esta obra".

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"La construcción de este puente representó un importante desafío de ingeniería debido a las condiciones particulares del sector. A diferencia de otros tramos del viaducto, en esta zona fue necesario salvar grandes distancias entre los apoyos para garantizar la continuidad de la estructura y, al mismo tiempo, mantener la operación del sistema de transporte por la avenida Caracas", explicaron en un comunicado.

¿Qué retos representó la construcción delpuente ferroviario en la avenida Caracas con calle 26?

La distancia entre esos apoyos del puente representan el gran desafío de ingeniería que tuvieron. "La estructura está conformada por tres luces principales: dos laterales de 57,5 metros cada una y una luz central de 100 metros de longitud. En términos sencillos, una luz es la distancia libre que existe entre dos apoyos consecutivos de una estructura", ahondaron, agregando que la distancia entre cada apoyo era considerable para evitar afectar la movilidad del sector y la infraestructura ya existente.

"Este mismo sistema constructivo ha sido utilizado en otros puentes vehiculares de la ciudad, como los puentes norte y sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68, que ya fueron entregados a la ciudad como parte de las obras complementarias de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De igual forma, el proyecto contempla otros puentes ferroviarios construidos mediante el sistema de voladizos sucesivos, como el puente ubicado en la avenida NQS con calle 8 Sur, actualmente en ejecución", añadieron.

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El puente terminando completa el nodo de movilidad en el que se convertirá la calle 26 una vez empiece el funcionamiento del Metro de Bogotá, que funcionará conectado con TransMilenio y los otros medios de transporte de la ciudad. En esta zona estarán ubicadas la estación 13 “Estación Central” del Metro, la Estación Calle 26 de TransMilenio y después estará ubicado una estación del Regiotram de Occidente.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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