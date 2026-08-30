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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente De la Espriella habla sobre bloque anticorrupción: "Vamos a encontrar todos los robos"

Presidente De la Espriella habla sobre bloque anticorrupción: "Vamos a encontrar todos los robos"

El Presidente mencionó que hay información clave de "corruptos enquistados en el Estado", por lo que el bloque operará desde su despacho y contará con con "un grupo élite".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella.
Colprensa

El presidente Abelardo de la Espriella dio detalles de cómo funcionará el bloque anticorrupción que instalará su gobierno, el cual hizo parte de sus promesas de campaña. En una alocución este domingo 30 de agosto, indicó que este bloque operará directamente desde su despacho, y funcionará junto con un grupo élite conformado por la Policía judicial, la Fiscalía, Inteligencia del Ejército, Contraloría, Procuraduría, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), DIAN y cooperación internacional.

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"Hay corruptos enquistados en el Estado. Tenemos información clave sobre eso. Yo personalmente les voy a caer y pronto, queridos compatriotas, les voy a estar informando sobre los resultados. Vamos a iniciar una cruzada como nunca antes se ha hecho contra la corrupción. Que caiga quien caiga. Y quiero reiterar lo que dije en campaña. Voy a perseguir la corrupción venga de donde venga. He prohibido, y lo repito públicamente que cualquier persona de mi entorno familiar o mis amigos acudan al gobierno a intermediar o buscar influir en trámite alguno. No tolero la corrupción y la voy a castigar", aseguró De la Espriella.

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En otra parte de su discurso, dijo que junto con su equipo "seguimos encontrando corrupción, irregularidades, prácticas repugnantes que durante años se enquistaron en la mayoría de entidades del Estado. Y vamos a seguir buscando, revisando y actuando sin importar quién esté detrás. No llegamos a administrar lo que está mal ni a convivir con la corrupción. Llegamos a poner orden, recuperar los recursos de los colombianos y devolverle dignidad al servicio público. Sé que la tarea es enorme y difícil, pero también sé que vamos a salir de esto. Vamos a limpiar la casa, a reconstruir la confianza y a demostrar que Colombia puede tener un estado que trabaje para su gente y no para los intereses de unos pocos. No vamos a parar hasta lograrlo. Vamos a encontrar todos los robos".

El Presidente también anunció la creación del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. Esta nueva fuerza operativa unificará las capacidades tácticas y estratégicas del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, trabajando en articulación directa con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

El Jefe de Estado detalló que se exige la integración de labores de inteligencia, investigación criminal y capacidad desplegable para identificar, ubicar, capturar y judicializar a quienes atenten contra la tranquilidad de comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias en todo el territorio nacional. “Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté. Se acabó convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales”, puntualizó.

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Asimismo, se refirió al fin de la política de la 'paz total' que creó el expresidente Gustavo Petro: "He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo mediante la expedición de nueve resoluciones que terminan los espacios adelantados con las estructuras vinculadas a alias Calarcá, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano relacionada con los denominados Comandos de Frontera y con las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esas farsas".

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LAURA VALENTINA MERCADO
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