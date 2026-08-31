Chontico Día resultados último sorteo de hoy, 31 de agosto de 2026: números ganadores

El sorteo de Chontico Día vuelve a concentrar la atención de miles de jugadores este lunes 31 de agosto de 2026. Este juego de chance hace parte de los sorteos más consultados en Colombia y mantiene actividad durante todo el año, incluidos domingos y festivos. La modalidad de día se realiza a la 1:00 p. m., horario en el que se conoce el número ganador compuesto por cuatro cifras y una quinta cifra adicional que también integra el resultado oficial.



Resultado de Chontico Día hoy, 31 de agosto de 2026

De acuerdo con el reciente sorteo, estos son los resultados para hoy lunes:



Número ganador: 4348

Quinta cifra: 0

Cómo funciona el chance Chontico Día

La mecánica es sencilla. Se debe seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el valor que desea apostarse. De acuerdo con la información publicada por los operadores y portales especializados, las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados y canales habilitados para tal fin. El sistema permite escoger números propios o generar combinaciones de manera aleatoria. El resultado oficial incluye una quinta cifra, elemento que tiene incidencia en determinadas modalidades de juego.

Uno de los aspectos que distingue al Chontico Día es su frecuencia. El juego se realiza todos los días a la 1:00 de la tarde, sin interrupciones por fines de semana o festivos. Además, la familia Chontico cuenta con sorteos adicionales en la noche y con el producto Super Chontico Millonario en jornadas específicas. Por eso muchos jugadores siguen varios resultados del mismo operador durante una misma jornada.

El chance ofrece diferentes posibilidades de acierto dependiendo del número de cifras coincidentes. Las modalidades contemplan premios para una cifra, dos cifras, tres cifras y cuatro cifras, tanto en formato directo como combinado. Los pagos se calculan multiplicando el valor apostado de acuerdo con cada categoría de premio.



Resultados recientes de Chontico Día

Durante los últimos días se registraron estos resultados:



30 de agosto: 5538 | Quinta 8.

29 de agosto: 1638 | Quinta 9.

28 de agosto: 7152 | Quinta 4.

27 de agosto: 2428 | Quinta 3.

26 de agosto: 6253 | Quinta 5.

25 de agosto: 9529 | Quinta 5.

El historial permite consultar sorteos anteriores y verificar apuestas realizadas en fechas recientes. Los resultados se publican pocos minutos después de cada sorteo en los canales autorizados y plataformas especializadas que realizan seguimiento a los juegos de suerte y azar en Colombia. Si participa en Chontico Día este lunes 31 de agosto, conviene revisar el resultado completo una vez termine el sorteo y confirmar tanto las cuatro cifras ganadoras como la quinta cifra oficial que acompaña el resultado.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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