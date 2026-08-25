Marvel’s Wolverine sorprende en PS5 con un combate brutal y una historia que deja preguntas

Hay videojuegos que generan expectativa durante años antes de llegar a las manos de los jugadores. En esos casos, cada tráiler, imagen o pequeño adelanto alimenta la conversación, pero existe una diferencia importante entre observar una experiencia y tener el control en las manos.

Eso fue lo que ocurrió en São Paulo, donde Volk Games tuvo la oportunidad de probar Marvel’s Wolverine durante una sesión exclusiva en las oficinas de PlayStation.

La jornada comenzó a las 10:00 de la mañana y permitió conocer diferentes elementos de la propuesta de Insomniac Games, desde su apartado visual hasta el sistema de combate, pasando por algunas de las opciones de progresión y los momentos narrativos que acompañarán la aventura de Logan.



Y aunque todavía queda mucho por descubrir, una cosa quedó clara después de la sesión: Wolverine no busca ser simplemente otra aventura de superhéroes.



Un Wolverine que se siente físico

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Uno de los primeros elementos que destaca al entrar en contacto con el juego es su apartado visual.

Los escenarios muestran un nivel de detalle que va mucho más allá de la resolución de las texturas. La piel, el cabello, las prendas, la vegetación y la iluminación trabajan en conjunto para construir espacios con una apariencia mucho más natural.

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La iluminación también tiene un papel importante.

Durante el gameplay se pueden apreciar diferentes contrastes entre zonas cálidas y sectores más oscuros, creando profundidad y ayudando a separar a los personajes del entorno.

Es un trabajo que se aprecia especialmente cuando el juego está en movimiento. Los escenarios no funcionan únicamente como fondos para las escenas de acción, sino que contribuyen a establecer el tono de cada momento.

Una de las escenas vistas durante la sesión, por ejemplo, utiliza tonos cobrizos, anaranjados y dorados para construir una atmósfera aparentemente tranquila. Sin embargo, la presencia de Logan introduce una sensación de tensión que cambia por completo la lectura del momento.

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Ese contraste entre calidez y amenaza parece formar parte importante de la identidad visual del juego.

Las garras son mucho más que un arma

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Pero si existe un elemento que define inmediatamente la experiencia, son las garras.

El combate de Marvel’s Wolverine apuesta por movimientos rápidos, agresivos y contundentes. Las garras de Logan no se sienten como un arma que simplemente se equipa antes de entrar en batalla, sino como una extensión del propio personaje.

Los enfrentamientos permiten encadenar ataques, desplazamientos y diferentes movimientos hasta convertir determinados combates en auténticas secuencias de acción interactivas.

Hay ejecuciones especialmente contundentes en las que Wolverine puede tomar el control de la situación y acabar con varios enemigos mediante una combinación de movimientos.

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La diferencia está en que estas secuencias no funcionan como simples escenas cinematográficas independientes.

El jugador provoca la acción.

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Esa decisión hace que la violencia tenga un peso diferente, especialmente porque está directamente relacionada con la personalidad de Logan.

Wolverine no combate como un héroe que busca simplemente neutralizar a sus enemigos. Sus movimientos son más físicos, agresivos y, en determinados momentos, bastante brutales.

La progresión también tendrá un papel importante

La sesión permitió conocer además algunos detalles del sistema de progresión.

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A medida que avanza la aventura, Wolverine podrá incorporar nuevas posibilidades relacionadas con habilidades, mejoras, trajes y aspectos de sus garras.

Esta variedad busca que los jugadores tengan diferentes herramientas para enfrentarse a los desafíos.

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La propuesta no parece limitarse a mejorar estadísticas o desbloquear elementos visuales. Las nuevas habilidades también amplían las posibilidades disponibles durante los enfrentamientos y permiten experimentar con diferentes formas de utilizar las capacidades de Logan.

De esta manera, el combate puede convertirse en algo más que una sucesión de ataques.

El jugador podrá decidir cómo acercarse a determinadas situaciones, qué habilidades utilizar y cómo combinar las herramientas disponibles durante cada enfrentamiento.

La historia podría esconder mucho más de lo que muestra

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Hasta aquí, el combate y el apartado visual son los elementos que más llaman la atención, pero Marvel’s Wolverine también quiere construir una historia alrededor de Logan.

Durante la sesión fue posible observar cómo las secuencias cinematográficas se integran con el gameplay para desarrollar la narrativa y mostrar diferentes facetas del personaje.

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Ese cambio de ritmo resulta importante.

Después de una secuencia intensa de combate, el juego puede pasar a un momento más centrado en los personajes y en la historia. De esta manera, la aventura no depende únicamente de la acción para mantener el interés.

Y es precisamente en este punto donde aparece una de las mayores incógnitas.

La experiencia deja preguntas alrededor de qué ocurrió con Logan y qué elementos de su pasado todavía permanecen ocultos.

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Sin entrar en detalles que puedan arruinar la experiencia, lo mostrado durante esta sesión permite entender que la historia tendrá un peso importante dentro de la propuesta.

La revelación está en cómo se siente jugarlo

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Después de todo lo visto, la principal diferencia entre conocer Marvel’s Wolverine a través de un tráiler y probarlo directamente está en la sensación que transmite el control.

La combinación entre movimiento, combate, animaciones, iluminación y ejecuciones consigue que Logan tenga una identidad propia dentro del catálogo de PlayStation.

Y ahí aparece la principal revelación que dejó la sesión de Volk Games: Marvel’s Wolverine se perfila como una experiencia mucho más física y agresiva de lo que sus avances habían permitido apreciar hasta ahora.

Insomniac parece estar apostando por construir una versión del personaje en la que sus habilidades no sean únicamente un recurso espectacular, sino una parte fundamental de la forma en que se mueve, pelea y enfrenta los conflictos.

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Todavía hay muchas preguntas sin respuesta, especialmente alrededor de la historia y de todo lo que queda fuera de esta primera demostración.

Pero precisamente esa es una de las mejores señales que puede dejar una prueba previa: terminarla con ganas de descubrir qué viene después.

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Una visita que completó la experiencia

La jornada de Volk Games en São Paulo no terminó con el gameplay.

Después de la sesión, el equipo tuvo la oportunidad de recorrer las oficinas de PlayStation en la ciudad, cerrando una jornada dedicada completamente a conocer de primera mano uno de los proyectos más esperados de la compañía.

Más allá de los gráficos o del combate, la prueba permitió entender mejor la dirección que está tomando esta aventura y por qué existe tanta expectativa alrededor del regreso de Wolverine a los videojuegos.

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Marvel’s Wolverine llegará el 15 de septiembre a PlayStation 5.

Después de lo visto y jugado en São Paulo, todavía queda mucho por descubrir, pero la primera impresión deja una certeza: las garras de Logan están preparadas para protagonizar una aventura mucho más intensa de lo que parecía desde fuera.

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