Crunchyroll reúne a Hollywood, anime y videojuegos para hablar del futuro del sector

El anime dejó hace tiempo de ser un fenómeno limitado a un nicho de seguidores. Sus historias, personajes y universos hoy tienen presencia en el cine, los videojuegos, la música, el entretenimiento digital y una enorme comunidad global que sigue creciendo alrededor de ellos.

Ese crecimiento también está cambiando la manera en que la industria piensa su futuro.

Ya no se trata únicamente de producir nuevas series o adaptar mangas. El ecosistema alrededor del anime involucra plataformas, tecnología, videojuegos, cine, creadores de contenido, merchandising y nuevas formas de conectar con los fans.



En medio de esa transformación, diferentes representantes de la industria se preparan para reunirse y discutir cuáles serán los siguientes pasos de este fenómeno cultural.



Un encuentro pensado para mirar hacia adelante

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El anime Future Forum nace precisamente en ese contexto. El encuentro busca reunir a figuras de Japón y otros mercados para conversar sobre las tendencias que están definiendo el futuro de esta industria.

La propuesta estará centrada en cuatro grandes temas: fandom, tecnología, storytelling y protección de la propiedad intelectual.

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Estos ejes reflejan algunos de los principales retos y oportunidades que enfrenta actualmente el anime, especialmente en un momento en el que sus producciones tienen cada vez mayor presencia fuera de los formatos tradicionales.

La agenda también plantea una conexión directa con otras industrias del entretenimiento. Entre las sesiones anunciadas aparecen temas relacionados con videojuegos, live action, cine, manga e influencers.

Así, el foro busca analizar el anime como parte de un ecosistema mucho más amplio, donde las historias pueden viajar entre diferentes formatos y encontrar nuevas audiencias.

Una lista de invitados que cruza varias industrias

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La organización ya había adelantado que el evento reuniría a importantes figuras de la industria japonesa, pero la lista de participantes confirmados amplía todavía más el alcance de la iniciativa.

Entre los representantes del sector del anime estarán Yuta Momiyama, editor en jefe y Digital Manager de Jump Plus, de Shueisha; Taichi Ueda, productor cinematográfico y Executive Officer de TOHO; Manabu Otsuka, presidente y CEO de MAPPA; y Atsuhiro Iwakami, presidente de Aniplex y Group CEO de Sony Music Entertainment (Japan).

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La presencia de estas compañías permitirá poner sobre la mesa diferentes perspectivas sobre producción, distribución y evolución del anime.

Pero la conversación no se quedará dentro de la industria japonesa.

También participarán figuras vinculadas con Hollywood, el cine, el deporte, la música y la creación de contenido. Entre ellas estarán el cineasta mexicano Guillermo del Toro, reconocido por películas como La forma del agua, El laberinto del fauno y Frankenstein, además de su conocida afición por el anime y el manga.

A esta lista se suma James Gunn, cineasta cuyo estilo también ha recibido influencia del anime.

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La sorpresa está en la amplitud de la convocatoria

La participación de personalidades ajenas directamente a la producción de anime es uno de los elementos que más llama la atención del encuentro.

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También fueron confirmados Amber Glenn, medallista olímpica de oro en patinaje artístico; el artista multiplatino y autor Big Sean; y el creador de contenido Jordan Howlett, todos identificados como grandes seguidores del anime.

El cine animado tendrá además representación con Bob Persichetti y Justin K. Thompson, directores de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, próxima secuela animada de Sony Pictures Animation.

Ambos participarán en un panel moderado por Kristine Belson, presidenta de Sony Pictures Animation.

Y es precisamente esta mezcla de perfiles la que permite entender la dimensión que busca alcanzar el evento.

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La conversación no estará limitada a quienes producen anime. El objetivo es poner frente a frente a quienes trabajan en diferentes áreas del entretenimiento para analizar cómo pueden relacionarse estas industrias en los próximos años.

Crunchyroll Anime Future Forum ya tiene fecha

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La principal novedad anunciada por Crunchyroll es que el primer Anime Future Forum se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre de 2026 en Nueva York.

El encuentro tendrá lugar de manera paralela a New York Comic Con, en el Jacob K. Javits Convention Center, y será un evento de un solo día exclusivamente por invitación.

La organización espera reunir a más de 400 líderes de la industria, incluyendo representantes de estudios de animación, distribuidores, creadores, artistas y talentos de voz de Japón, además de profesionales internacionales vinculados con televisión, cine, música, videojuegos, tecnología y merchandising.

El programa comenzará con las palabras de apertura de Hiroki Totoki, presidente y CEO de Sony Group Corporation. Al mediodía está prevista una intervención de Ravi Ahuja, presidente y CEO de Sony Pictures Entertainment, mientras que Rahul Purini, presidente de Crunchyroll, estará a cargo de las reflexiones y novedades de cierre.

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¿Qué temas estarán sobre la mesa?

Bajo el concepto “Diseñando el futuro del anime”, el foro contará con diferentes sesiones enfocadas en algunas de las transformaciones que está viviendo el sector.

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Entre ellas se encuentra “Narrativas transmedia: conectando los fandoms de los videojuegos, el live action y el anime”, una conversación que refleja la creciente conexión entre estas industrias.

También se abordará “La evolución de la experiencia cinematográfica”, junto con “De la página a la plataforma: el futuro del manga” y “Los influencers que están transformando el anime: voces, visión y poder viral”.

La selección de temas muestra que el debate no se concentrará únicamente en las producciones animadas, sino también en las nuevas maneras de distribuir, consumir y expandir estas historias.

El objetivo final será abrir conversaciones entre líderes, creativos y ejecutivos consolidados y emergentes de Japón y otras partes del mundo, buscando nuevas alianzas y perspectivas para una industria que continúa ampliando sus fronteras.

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El Crunchyroll Anime Future Forum se presenta así como un espacio para discutir algo que ya está ocurriendo: el anime tiene cada vez más conexiones con el resto del entretenimiento.

La reunión en Nueva York pondrá a representantes de esas diferentes industrias alrededor de una misma mesa para intentar responder una pregunta que definirá buena parte de los próximos años: ¿hacia dónde va el anime y quiénes ayudarán a construir lo que viene?

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