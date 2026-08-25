One Piece Heroines llegará con doblaje al español y ya tiene fecha en Crunchyroll

El universo de One Piece continúa expandiéndose más allá de las aventuras habituales de Luffy y la tripulación del Sombrero de Paja. Mientras la historia principal avanza hacia una nueva etapa, Crunchyroll sigue sumando contenido de la franquicia a su catálogo y preparando nuevas opciones de doblaje para los seguidores del anime.

La compañía ha convertido el idioma en un elemento cada vez más importante para acercar sus producciones a diferentes públicos. En el caso de One Piece, esto significa que nuevas historias y episodios continúan llegando con opciones de audio adicionales, algo especialmente relevante para quienes siguen la serie desde Latinoamérica.

Pero esta vez el foco no está puesto únicamente en la aventura de los Sombrero de Paja. Una producción centrada en uno de los personajes más importantes de la tripulación será la encargada de llevar una historia diferente, con moda, comedia y una situación bastante particular para Nami.



Una historia diferente para Nami

ONE PIECE HEROINES propone una aventura alejada de las habituales batallas y grandes conflictos que caracterizan a la franquicia. En esta ocasión, Nami se encuentra en una situación inesperada después de que unos ladrones logren escapar porque los zapatos que llevaba no le quedaban correctamente.

Publicidad

Molesta por lo ocurrido, la navegante decide regresar a la tienda donde compró el calzado para reclamar un reembolso. Sin embargo, lo que comienza como una sencilla devolución toma un rumbo completamente distinto.

El diseñador de los zapatos le propone crearle un nuevo par desde cero, pero existe una condición: Nami deberá desfilar en su próximo evento de moda.

Publicidad

La premisa permite poner a la protagonista en un escenario diferente al habitual y convierte la historia en una propuesta particular dentro del universo de One Piece. Además, el protagonismo de Nami coloca el foco sobre una de las integrantes más reconocibles de los Sombrero de Paja.

Y es precisamente aquí donde llega la principal novedad para los seguidores que prefieren disfrutar del anime en español.

ONE PIECE HEROINES tendrá doblaje en español

Toei Animation y Crunchyroll confirmaron que el doblaje en español de ONE PIECE HEROINES llegará el 13 de octubre de 2026 a la plataforma de streaming.

Publicidad

El estreno está programado para las 9:00 a. m., hora del Pacífico, y la producción también estará disponible con doblaje en portugués e inglés.

De esta manera, la historia protagonizada por Nami se suma a las próximas novedades relacionadas con el doblaje de One Piece que llegarán a Crunchyroll durante octubre.

Publicidad

La fecha representa una nueva oportunidad para que los seguidores de la franquicia descubran esta historia con voces en español, sin tener que recurrir únicamente al audio original para disfrutar de la producción.

Elbaph también se prepara para llegar a Crunchyroll

La actualización de One Piece no termina con HEROINES. Crunchyroll también confirmó novedades relacionadas con el anime principal y uno de los escenarios más esperados por los seguidores de la historia.

El Arco de Elbaph comenzará a recibir episodios con doblaje en inglés a partir del 20 de octubre, empezando con el episodio 1156.

Publicidad

Este arco representa el siguiente gran destino de la tripulación después de su escape de la Isla del Futuro de Egghead. Tras abandonar ese lugar, los Sombrero de Paja ponen rumbo hacia una tierra legendaria acompañados por los poderosos Piratas Guerreros Gigantes.

Finalmente, la tripulación llega a Elbaph, la Tierra de los Gigantes, escenario en el que comenzarán nuevos encuentros y algunos reencuentros esperados durante mucho tiempo.

Publicidad

La historia también abre la puerta a una nueva etapa de la aventura mientras Luffy y sus compañeros continúan persiguiendo el objetivo que ha marcado toda la serie: encontrar el tesoro definitivo, el One Piece.

Un octubre cargado de One Piece

Con estas incorporaciones, octubre tendrá dos movimientos importantes relacionados con el anime dentro de Crunchyroll. Primero llegará ONE PIECE HEROINES con doblaje en español, portugués e inglés el 13 de octubre.

Una semana después, el 20 de octubre, comenzará la incorporación del doblaje en inglés para el Arco de Elbaph, comenzando específicamente con el episodio 1156.

Publicidad

La diferencia entre ambas propuestas también refleja la variedad que actualmente ofrece la franquicia. Mientras HEROINES apuesta por una historia más centrada en Nami y una situación inesperada alrededor de la moda, Elbaph continúa directamente con la gran aventura de la tripulación después de los acontecimientos de Egghead.

Para los seguidores de One Piece, las próximas semanas estarán marcadas así por nuevas historias y opciones de doblaje. La primera cita será el 13 de octubre, cuando ONE PIECE HEROINES llegue oficialmente a Crunchyroll en español.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.