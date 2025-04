Microsoft confirma el Xbox Games Showcase 2025 con foco en Game Pass y The Outer Worlds 2

El calendario de eventos para los entusiastas de los videojuegos empieza a tomar forma con el anuncio oficial del Xbox Games Showcase 2025, una transmisión que tendrá lugar el domingo 8 de junio a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia). Microsoft vuelve a apostar por una fórmula que ya ha probado con éxito: una presentación principal seguida de un bloque exclusivo centrado en uno de sus títulos más esperados, en este caso, The Outer Worlds 2, la nueva entrega del RPG de ciencia ficción desarrollado por Obsidian Entertainment.

El evento forma parte de la temporada del Summer Game Fest, iniciativa que poco a poco ha ocupado el espacio que alguna vez fue terreno exclusivo del E3. Lejos de limitarse a un repaso general, Microsoft adelanta que su conferencia se enfocará en las próximas novedades de Xbox Game Studios, así como en colaboraciones con socios internacionales, lo que incluye tanto a desarrolladores independientes como a grandes nombres de la industria.

Aunque no se han revelado títulos específicos más allá de The Outer Worlds 2, el contexto permite hacer algunas conjeturas. Estudios como Bethesda, Activision Blizzard y Playground Games tienen proyectos en marcha que podrían aparecer durante la transmisión. Entre los más mencionados por la comunidad están el reboot de Fable, el misterioso nuevo Perfect Dark, y el largamente anticipado The Elder Scrolls VI, que aún permanece envuelto en secretismo.

El anuncio de este Showcase no solo despierta el interés por los juegos que puedan revelarse, sino también por el formato que Microsoft ha decidido mantener. Al igual que ocurrió en años anteriores con títulos como Starfield y Call of Duty: Black Ops 6, se dedicará un segmento específico para profundizar en un juego concreto, en este caso, The Outer Worlds 2. La promesa es clara: los jugadores podrán ver nuevas secuencias de gameplay, escuchar la visión de los desarrolladores y conocer más sobre la evolución de esta secuela en desarrollo.

Además, Microsoft continúa fortaleciendo el alcance de su propuesta al confirmar que la emisión estará disponible en más de 40 idiomas, con opciones de accesibilidad como lenguaje de señas americano y británico, así como audiodescripciones en inglés. Una decisión que reafirma su apuesta por la inclusión y por llegar a audiencias globales.

Este tipo de presentaciones también permite vislumbrar la estrategia más amplia de Microsoft en el sector. Con un Game Pass en constante expansión y con el respaldo de adquisiciones como ZeniMax y Activision Blizzard, la compañía se posiciona como uno de los actores más influyentes en la industria actual. Y aunque los detalles específicos aún están bajo llave, el anuncio del Showcase funciona como un recordatorio: Microsoft tiene muchas cartas por jugar, y junio será el mes para mostrarlas.

En un contexto en el que los jugadores buscan tanto innovación como continuidad, la cita del 8 de junio aparece como un momento clave para entender hacia dónde se dirige Xbox en los próximos meses. Si algo es seguro, es que las expectativas ya están sobre la mesa.

