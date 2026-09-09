Nintendo Direct sorprende con Metroid Ravenous, Kirby y una avalancha de juegos

Nintendo volvió a poner sobre la mesa una pregunta que suele acompañar cada una de sus presentaciones: ¿qué será lo próximo que llegará a sus consolas? En esta ocasión, la compañía reunió en un mismo evento nuevas aventuras de algunas de sus franquicias más reconocidas, versiones mejoradas de juegos ya conocidos y varios proyectos de terceros que amplían el panorama de Nintendo Switch 2.

El Nintendo Direct del 9 de septiembre de 2026 presentó una lista especialmente extensa. La compañía mostró novedades tanto para Nintendo Switch 2 como para Nintendo Switch, con anuncios que van desde experiencias completamente nuevas hasta remasterizaciones, expansiones y actualizaciones de títulos que ya forman parte del catálogo.

La presentación también dejó claro que Nintendo Switch 2 continuará recibiendo juegos de diferentes géneros. Acción, RPG, terror, aventuras, conducción, plataformas y experiencias cooperativas estuvieron presentes a lo largo del evento.



Entre las propuestas que comenzaron a tomar protagonismo apareció una nueva aventura protagonizada por Samus Aran, mientras Kirby se prepara para explorar un mundo completamente tridimensional. También hubo espacio para franquicias como The Legend of Zelda, Pikmin, Star Fox y Xenoblade Chronicles.



Pero las novedades no se quedaron únicamente en las propiedades de Nintendo. Algunas de las compañías más importantes de la industria también llevaron sus próximos lanzamientos a la consola, incluyendo nombres muy conocidos por los jugadores.

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Uno de los puntos destacados fue el regreso de Lara Croft con una reinterpretación de su primera aventura, mientras que los cazadores tendrán la oportunidad de adentrarse en las Tierras Prohibidas. También se confirmó la llegada de una nueva entrega relacionada con Final Fantasy VII y aparecieron varios títulos de terror de una de las franquicias más importantes de Capcom.

Con tantos anuncios sobre la mesa, había una pregunta pendiente: ¿cuáles serían las grandes novedades capaces de marcar el Nintendo Direct?

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Samus y Kirby encabezan las grandes revelaciones

La respuesta llegó con la presentación de Metroid Ravenous y Kirby and the World Beyond, dos nuevas aventuras que llegarán de forma exclusiva a Nintendo Switch 2.

Metroid Ravenous será una nueva aventura de acción en 2D protagonizada por Samus Aran. Su lanzamiento está programado para el 28 de enero de 2027, acompañado por una línea de amiibo que incluye figuras individuales de Samus y una estatua Chozo. También habrá una edición especial que incluirá el juego, una caja metálica y un amiibo de Samus con el traje Metroid.

Por su parte, Kirby and the World Beyond llevará al personaje a una aventura completamente tridimensional. El juego permitirá explorar libremente un mundo amplio y utilizar las habilidades de copia de Kirby de diferentes maneras. Su lanzamiento está previsto para primavera de 2027, coincidiendo además con el 35.º aniversario de la serie.

Los anuncios propios de Nintendo continuaron con Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition, una versión para Nintendo Switch 2 que incorpora todo el contenido del Expansion Pass, mejoras visuales y de rendimiento, más enemigos en pantalla y un nuevo modo de dificultad extrema llamado Calamity Mode. Llegará el 25 de febrero de 2027.

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También se presentó Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy. Esta versión añade funciones específicas de la consola, incluyendo comandos de voz para Oatchi mediante el micrófono integrado y un nuevo modo de desafíos con clasificaciones en línea, medallas y diferentes niveles de dificultad. El contenido de Dandori Academy contará con 72 escenarios que serán publicados progresivamente y llegará el 12 de noviembre.

Grandes franquicias también llegan a Nintendo Switch 2

El Direct reservó espacio para algunos de los lanzamientos multiplataforma más importantes.

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Uno de los anuncios más llamativos fue Final Fantasy VII Revelation, presentado como la tercera y última entrega del proyecto de remake de Final Fantasy VII. Cloud y sus compañeros se embarcarán en una nueva etapa de su aventura a bordo del Highwind mientras intentan detener Meteor. El juego llegará a Nintendo Switch 2 el 8 de abril de 2027.

También se confirmó Monster Hunter Wilds para Nintendo Switch 2. El título permitirá explorar las Tierras Prohibidas, cazar criaturas gigantes y fabricar equipo. La versión incluirá el contenido de las actualizaciones de título, incluido el Grand Hub, monstruos como Mizutsune y Lagiacrus y la colaboración con Final Fantasy XIV Online. Su lanzamiento será el 4 de diciembre, mientras que la expansión Monster Hunter Wilds: Ascendance llegará en 2027.

Otro regreso importante será el de Lara Croft en Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una reinterpretación de la aventura original de 1996 reconstruida para una nueva generación. La campaña llevará a Lara por lugares como Perú, Grecia y Egipto en busca de las piezas del Scion. El lanzamiento está previsto para el 12 de febrero de 2027.

En el terreno del terror, Nintendo Switch 2 recibirá tres juegos de Resident Evil: Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Gold Edition. Los tres llegarán digitalmente el 16 de octubre, con contenido adicional incluido en las ediciones correspondientes y un descuento para quienes adopten los juegos durante el periodo establecido hasta el 7 de noviembre de 2026.

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Más RPG, acción y clásicos conocidos

El catálogo presentado también incluyó dos juegos de la saga Persona. Persona 6 llevará la fórmula de la franquicia a una historia independiente con nuevos personajes, mientras Persona 4 Revival retomará el misterio relacionado con el Midnight Channel. Este último llegará a Nintendo Switch 2 el 20 de mayo de 2027.

Otro anuncio relevante fue Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition, que llegará a Nintendo Switch 2 en 2027. Esta edición incluirá el juego base, todas sus expansiones de historia premium, equipo exclusivo y una misión adicional.

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La compañía también confirmó Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition. La nueva versión incorporará el modo Heroes’ Vault y a Shimmer como nuevo personaje jugable, además de nuevas habilidades. Su lanzamiento será el 3 de diciembre, junto con un paquete de actualización para quienes ya tengan el juego en Nintendo Switch.

En cuanto a juegos de acción, Mega Man: Dual Override permitirá controlar tanto a Mega Man como a Proto Man, cada uno con características diferentes. El sistema Custom Chips permitirá combinar habilidades para personalizar los estilos de juego, mientras ambos personajes podrán utilizar una nueva forma Override. Llegará a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch en primavera de 2027.

También se anunció METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION, una recopilación que reunirá diez títulos clásicos de la saga, con multijugador en línea, tablas de clasificación, galería de arte y música, además del regreso del Combat School con contenido ampliado. Su lanzamiento está previsto para 2027 en Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Nintendo también actualiza sus grandes juegos

El Direct no estuvo dedicado únicamente a próximos lanzamientos. Algunos títulos que ya están disponibles recibirán nuevas funciones.

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Mario Kart World tendrá una actualización gratuita que recuperará 10 circuitos clásicos de Super Mario Kart como carreras independientes para el modo VS. Entre ellos estarán Choco Island, Vanilla Lake y Ghost Valley. La actualización también sumará dos rutas para Knockout Tour y un modo espectador para partidas con amigos en línea o mediante LAN Play.

Star Fox también recibirá una actualización gratuita el 29 de septiembre para Nintendo Switch 2. El Battle Mode ampliará sus opciones para hasta cuatro jugadores y sumará tres escenarios: Katina, Sector X y Venom. Además, Star Fox Adventures se incorporará posteriormente ese mismo día a la biblioteca de Nintendo GameCube – Nintendo Classics para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

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Por otro lado, Pokémon Pokopia tendrá una segunda parte de su Expansion Pass, enfocada en nuevas opciones de personalización como gafas, cintas y moños para los personajes y Pokémon.

Una lista que sigue creciendo

La presentación todavía tuvo espacio para muchos más juegos.

FATAL FURY: City of the Wolves llegará digitalmente el 22 de octubre a Nintendo Switch 2, con personajes invitados de Tokyo Revengers y luchadores DLC previamente publicados. La edición física llegará en enero de 2027.

Nintendo Switch Sports Resort llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 el 22 de octubre, con 12 deportes, exploración libre por Wuhu Island, un nuevo modo Island Crown y un sistema de puntos para desbloquear personalizaciones.

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También se anunciaron Professor Layton and the New World of Steam, que llegará a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el 10 de diciembre; It Takes Two, disponible el 15 de octubre para Nintendo Switch 2; y Stellar Blade Complete Edition, que llegará el 5 de noviembre con contenido de colaboración de NieR y GODDESS OF VICTORY: NIKKE, además de nuevos atuendos de Bayonetta.

El evento también dejó fechas para LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, que llegará el 18 de septiembre; The Crew Motorfest, programado para el 8 de octubre; Hell Is Us, que también llegará el 8 de octubre; Hot Wheels Infinite Rush, previsto para el 10 de septiembre; y Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition, que estará disponible el 5 de noviembre.

La lista se completa con proyectos como 007 First Light, The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, Bluey’s Happy Snaps, DRAGON QUEST HEROES: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD-, FARCRY 3 Blood Dragon – Classic Edition, FARCRY 3 Classic Edition, Hela: of Mice & Magic, Palia – Nintendo Switch 2 Edition, SONIC PICO PARK y The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered.

Con una combinación de nuevas franquicias, grandes regresos, remasterizaciones, expansiones y actualizaciones, el Nintendo Direct del 9 de septiembre dejó un calendario especialmente cargado para los próximos meses. Nintendo Switch 2 continúa ampliando su catálogo mientras Nintendo Switch todavía mantiene una parte importante de los lanzamientos anunciados.

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Entre Samus, Kirby, Lara Croft, Cloud, los cazadores de Monster Hunter, los protagonistas de Resident Evil y una larga lista de nuevos proyectos, Nintendo dejó claro que todavía tiene bastante por mostrar para lo que queda de 2026 y buena parte de 2027.

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