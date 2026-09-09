POCO F9 llega a Colombia con 185 FPS y una batería que promete hasta dos días

El mercado de smartphones cada vez se parece más a una carrera por conseguir el mayor rendimiento posible en un dispositivo que también debe responder bien en fotografía, entretenimiento y autonomía. Para los usuarios que además convierten el celular en una plataforma de juego, estas características toman todavía más importancia.

En ese escenario, POCO presentó en Colombia sus nuevos integrantes de la Serie F, una familia que busca competir en el segmento premium con una combinación de hardware de alto rendimiento y funciones enfocadas especialmente en videojuegos.

La propuesta no se limita a aumentar la potencia del procesador. La compañía también puso atención en la pantalla, el sistema de refrigeración, la respuesta táctil, el audio, las cámaras y la batería. El objetivo es que los dispositivos puedan mantener una experiencia equilibrada incluso cuando se utilizan para tareas exigentes.



El gaming ocupa un lugar importante dentro de esta estrategia. Los nuevos teléfonos incorporan tecnologías dedicadas para mejorar la fluidez de los juegos y responder con mayor precisión a los controles del usuario.



Además, POCO continúa su colaboración con Bose, una alianza que ahora también se refleja en el hardware y la calibración acústica de los dispositivos.

Publicidad

Pero la compañía tenía otra carta para esta generación: llevar por primera vez a uno de sus teléfonos una cámara principal de 200 MP y acompañarla con configuraciones diferentes para cada modelo.

La Serie F9 apuesta por alcanzar los 185 FPS

La principal novedad es la llegada a Colombia del POCO F9 Ultra y POCO F9 Pro, dos smartphones que representan la nueva generación de la Serie F de la compañía.

Publicidad

El F9 Ultra incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 y alcanza una puntuación de 4.165.108 puntos en AnTuTu, según las mediciones proporcionadas por POCO. La compañía señala que se trata de la puntuación más alta registrada hasta ahora en un smartphone de la marca.

Los dos modelos incluyen además el chipset dedicado VisionBoost D8, encargado de habilitar la tecnología Smart Frame Rate, capaz de alcanzar hasta 185 FPS en determinados escenarios, junto con AI Super Resolution para mejorar la fluidez y el nivel de detalle.

Para acompañar este desempeño, la Serie F9 incorpora el WildBoost Engine, una tasa de muestreo táctil de hasta 4.800 Hz y el sistema de refrigeración POCO 3D IceLoop, pensado para mantener estable el rendimiento durante sesiones intensivas.

La respuesta a los controles también recibe atención. Los teléfonos cuentan con muestreo táctil de 10 puntos a 480 Hz y una tasa de muestreo del giroscopio de 200 Hz. En el caso del F9 Ultra, además, se ofrece una capacidad de almacenamiento de hasta 1 TB.

Publicidad

Pantallas pensadas para jugar y consumir contenido

La experiencia visual se apoya en paneles POCO HyperRGB AMOLED con una frecuencia de actualización de hasta 185 Hz.

El POCO F9 Ultra incorpora una pantalla de 6,9 pulgadas, mientras que el F9 Pro utiliza un panel de 6,59 pulgadas. La tecnología HyperRGB busca entregar imágenes nítidas y vibrantes, acompañada por el material luminiscente M11.

Publicidad

El brillo máximo anunciado llega hasta los 4.500 nits, mientras que el contenido HDR puede alcanzar hasta 10.000 nits.

POCO también integra Xiaomi Vision Care y certificación TÜV Rheinland Quadruple Eye Care en ambos modelos.

El diseño introduce diferencias entre los equipos. El F9 Ultra cuenta con una luz dinámica trasera personalizable, mientras que el F9 Pro incorpora un nuevo diseño luminoso de panel completo en su versión Aurora Green.

Este sistema permite generar un brillo uniforme después de que el teléfono haya sido expuesto a la luz solar o a iluminación interior. Además, los usuarios pueden crear patrones luminosos utilizando un puntero láser azul-violeta.

Publicidad

Bose también entra en la experiencia gaming

La colaboración entre POCO y Bose se extiende en esta generación al hardware y la calibración acústica.

El POCO F9 Ultra incorpora dos altavoces estéreo simétricos 1115D junto con un subwoofer independiente 1620 de gran tamaño. La configuración crea una experiencia de audio de 2.1 canales, combinando los dos altavoces con el subwoofer.

Publicidad

El F9 Pro, por su parte, utiliza altavoces estéreo simétricos y un diseño de cavidad sellada.

Los dos dispositivos incluyen perfiles de sonido Dynamic y Balanced, además de un nuevo modo Game audio. Esta última configuración está pensada para mejorar la percepción direccional de sonidos importantes durante las partidas, como pasos, disparos y voces.

Una batería de 8.050 mAh para el modelo Ultra

La autonomía es otro de los puntos fuertes de esta generación.

El POCO F9 Ultra incorpora una batería de 8.050 mAh, la mayor capacidad utilizada hasta ahora en la Serie F, basada en tecnología de silicio-carbono. POCO señala que puede ofrecer hasta dos días de autonomía.

Publicidad

El F9 Pro cuenta con una batería de 6.330 mAh, orientada a proporcionar autonomía durante todo el día.

Ambos dispositivos son compatibles con HyperCharge de 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. También pueden funcionar como fuente de energía para otros dispositivos mediante carga inversa, con hasta 27 W por cable y 22,5 W de forma inalámbrica.

Publicidad

La cámara de 200 MP llega por primera vez a POCO

La fotografía también recibió una actualización importante. La Serie F9 incorpora el primer sistema de cámara principal de 200 MP de POCO, con estabilización óptica de imagen en ambos modelos.

Además del sensor principal, los teléfonos incluyen un modo específico de 200 MP para capturar un mayor nivel de detalle y ofrecer más posibilidades durante la edición.

La configuración cambia dependiendo del modelo.

El F9 Ultra incorpora una cámara telefoto periscópica con zoom óptico de 5x, zoom sin pérdida de 10x y una función AI Ultra Zoom de hasta 20x.

Publicidad

El F9 Pro, en cambio, cuenta con una cámara telefoto flotante de 50 MP y 2,5x, capaz de enfocar objetos desde una distancia de apenas 10 centímetros.

Los dos equipos incorporan una cámara frontal de 32 MP y la función Live Cinematography, que añade herramientas de estilo cinematográfico a la grabación de video en 4K.

Publicidad

Precios y disponibilidad en Colombia

Los POCO F9 Ultra y POCO F9 Pro están disponibles en Colombia desde el 1 de septiembre de 2026 a través de la tienda oficial de Xiaomi.

El POCO F9 Pro parte de los $3.099.900, mientras que el POCO F9 Ultra tiene un precio inicial de $3.799.900.

Como parte de la promoción de lanzamiento, quienes compren cualquiera de los dos modelos durante el periodo de primeras ventas, que se extiende hasta el 30 de septiembre, recibirán unos Redmi Headphones Neo y un Xiaomi Sound Outdoor como obsequio.

Con esta generación, POCO lleva su Serie F hacia una propuesta que pone al gaming en el centro, pero que también busca competir en otros frentes. Las pantallas de alta frecuencia, el sistema de refrigeración, el audio trabajado junto a Bose, las cámaras de 200 MP y las baterías de gran capacidad forman parte de una misma apuesta.

Publicidad

El resultado son dos dispositivos con características diferentes, pero unidos por una idea clara: convertir el rendimiento de nivel insignia en uno de los principales argumentos de la nueva Serie F en Colombia.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.