Westcol entra al Castillo de Drácula y una misteriosa llave promete cambiar Halloween

Halloween suele ser una época en la que los personajes de terror toman las calles, aparecen nuevas colecciones y las marcas buscan sorprender con propuestas diferentes. Sin embargo, algunas colaboraciones van un paso más allá al intentar convertir una campaña de temporada en una experiencia que pueda vivirse desde distintos espacios.

Ese es el camino que tomó Drácula, la marca de Halloween de Grupo Nutresa, que decidió ampliar su universo hacia terrenos como el streaming y el gaming. La apuesta no se limita a lanzar nuevos productos, sino que busca conectar diferentes comunidades alrededor de una misma historia.

Uno de los elementos centrales de esta propuesta es el llamado Castillo de Drácula, un escenario que durante años ha servido como parte del imaginario de la marca. Para esta temporada, sus puertas se abren de una manera que hasta ahora no se había visto.



La colaboración también incorpora coleccionables y experiencias que buscan darle al público distintas formas de interactuar con el universo de Drácula. Entre ellas aparece un concepto llamado "Pasillo Mutante", que funciona como escenario para una nueva colección y esconde algunos de los secretos de esta temporada.



Pero detrás de ese pasillo hay un elemento que concentra buena parte del misterio. Se trata de una llave que conecta directamente la propuesta de Halloween con una figura muy reconocida de las transmisiones en vivo y el entretenimiento digital.

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La Llave de la Profecía une a Westcol con Drácula

La noticia principal de esta colaboración es la llegada de Westcol al Castillo de Drácula, convirtiéndose en el primer creador de contenido que participa de esta manera en el universo de la marca.

El resultado de esta alianza es "La Llave de la Profecía", el primer coleccionable en la historia de Drácula co-creado completamente con Westcol. La pieza fue diseñada por el propio creador, incluye su característica W y tendrá unidades limitadas.

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La llave no será solamente un objeto coleccionable dentro de la campaña. Según la propuesta presentada por la marca, también representa el acceso al Universo de Drácula y será el punto de partida para descubrir qué se encuentra detrás del misterioso Pasillo Mutante.

Westcol, reconocido por su presencia en el streaming en español, se suma así a una franquicia que tradicionalmente ha estado ligada al Halloween colombiano, pero que ahora busca ampliar su experiencia hacia nuevas plataformas y comunidades.

La colaboración tendrá además un componente de contenido en vivo. El 3 de septiembre a las 6:00 p. m., Westcol realizará un streaming en el que revelará los secretos relacionados con esta nueva alianza y con la Llave de la Profecía.

Coleccionables, El Corral y Fortnite

La colaboración entre Drácula y Westcol se extiende a diferentes experiencias. Una de las principales novedades será una colección de 20 nuevos coleccionables que incorporan un sistema Mix & Match, diseñado para que los consumidores puedan combinar las piezas y crear sus propios monstruos.

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A esto se suma una edición limitada de la malteada Drácula en El Corral, que estará acompañada por 36 vasos diferentes del Pasillo Mutante. Cada vaso tendrá un secreto que podrá descubrirse al girarlo, llevando parte de la experiencia de la campaña al momento de consumo.

El componente gamer también tendrá un espacio importante. La alianza contará con un mapa interactivo e inmersivo del Castillo de Drácula dentro de Fortnite, permitiendo a los jugadores recorrer sus pasillos en tiempo real.

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De esta manera, el universo de la marca se mueve entre diferentes formatos: desde los coleccionables físicos hasta las transmisiones en vivo y una experiencia dentro de uno de los videojuegos más populares del mundo.

Para Grupo Nutresa, la estrategia busca que Drácula alcance más de 12 millones de unidades vendidas y consiga un crecimiento del 30 % durante Halloween.

La gerente de mercadeo del negocio de helados de Grupo Nutresa, Luisa Fernanda Carrizosa Baraya, explicó que la intención de la alianza es construir una fusión entre comunidades, aprovechando la conexión de Westcol con su audiencia y el universo que Drácula ha desarrollado alrededor del terror divertido, sus personajes y los coleccionables.

Por su parte, Westcol señaló que su participación comenzó con la creación de la Llave de la Profecía y planteó el misterio alrededor de lo que puede encontrarse al otro lado del Pasillo Mutante.

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Con esta colaboración, Drácula lleva su propuesta de Halloween a espacios que van más allá del consumo tradicional. Streaming, coleccionismo, restaurantes y videojuegos hacen parte de una misma experiencia, mientras la Llave de la Profecía funciona como el elemento que conecta todos estos escenarios.

El Castillo ya abrió sus puertas. Ahora, el misterio está en descubrir qué hay detrás de ellas.

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