PlayStation Plus de noviembre trae un catálogo lleno de acción, aventuras y nostalgia

Sony ha revelado los títulos que estarán disponibles en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium en noviembre. Los suscriptores podrán disfrutar de una gran variedad de juegos que abarcan géneros como acción, rol, supervivencia, simulación y realidad virtual. A continuación, te presentamos los juegos destacados del mes, uno a uno.

Grand Theft Auto V (PS4, PS5)

El aclamado juego de Rockstar Games regresa en PlayStation Plus, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de sumergirse en el vasto mundo de Los Santos. En GTA V, los jugadores controlan a Franklin, Michael y Trevor, tres personajes cuyas historias se entrelazan en el submundo criminal de Los Santos. Con un mundo abierto lleno de actividades, misiones y caos, los jugadores podrán experimentar una de las aventuras más influyentes de los videojuegos modernos.

Dying Light 2: Stay Human (PS4, PS5)

Este juego de supervivencia y acción postapocalíptico sitúa a los jugadores en una ciudad devastada por un virus que ha convertido a la mayoría de la población en zombis. Encarnando a Aiden Caldwell, los jugadores deben explorar una ciudad hostil, enfrentar facciones rivales y desentrañar oscuros secretos. Con una combinación de parkour y combate cuerpo a cuerpo, Dying Light 2 desafía a los jugadores a tomar decisiones que influirán en el destino de la ciudad.

Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5)

En esta aventura histórica de los creadores de Yakuza, los jugadores viajan a Japón en la década de 1860 para asumir el papel de Sakamoto Ryoma, un samurái en busca de justicia. Con combate basado en espada y armas de fuego, Like a Dragon: Ishin! mezcla acción y narrativa en un contexto histórico, permitiendo a los jugadores vivir una experiencia épica mientras descubren los secretos que cambiarán el futuro de Japón.

MotoGP 24 (PS4, PS5)

MotoGP 24 trae la emoción de la temporada de motociclismo a la consola. En este juego de carreras, los jugadores pueden crear su propia leyenda mientras compiten en una campaña que abarca la temporada de 2024. Desde construir reputación hasta enfrentarse a intensas rivalidades en la pista, MotoGP 24 es ideal para los fans de las carreras y la velocidad.

Los Sims 4 Vida Isleña (PS4) – Expansión

Para los amantes de la simulación, Los Sims 4 Vida Isleña invita a los jugadores a vivir en Sulani, un mundo tropical lleno de playas y aventuras. Con esta expansión, los jugadores podrán navegar en canoas, explorar la naturaleza y vivir la experiencia relajada de un paraíso isleño. Nota: esta es una expansión de Los Sims 4, por lo que requiere el juego base para jugar.

Digimon Survive (PS4)

En este título de novela visual y rol táctico, los jugadores acompañan a Takuma Momozuka y sus amigos en una aventura en un mundo alternativo lleno de Digimon. Digimon Survive combina la toma de decisiones y el combate por turnos, donde cada elección afecta el destino de los personajes y la historia. Los jugadores pueden evolucionar a sus Digimon y enfrentarse a monstruos en batallas tácticas llenas de estrategia.

Overcooked! All You Can Eat (PS4, PS5)

Esta edición completa reúne Overcooked! y Overcooked! 2 junto con todo su contenido adicional en una experiencia cooperativa remasterizada. Los jugadores pueden unirse con amigos para enfrentar retos culinarios en cocinas llenas de obstáculos y caos. Con cientos de niveles, Overcooked! All You Can Eat es perfecto para quienes buscan diversión en grupo.

Stick Fight: The Game (PS4)

En Stick Fight, los jugadores controlan a personajes de palo en combates basados en física, donde pueden enfrentarse en línea o en modo local. Este juego de lucha rápido y sencillo es ideal para competir entre amigos en escenarios interactivos y desafiantes.

Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)

Ambientado en el surrealista mundo de Zenozoik, Clash: Artifacts of Chaos lleva a los jugadores a una tierra llena de criaturas y personajes intrigantes. Juegas como Pseudo, un maestro de las artes marciales, y debes proteger al Niño, una criatura con misteriosos poderes. Esta aventura mezcla combates intensos y exploración en un entorno fantástico inspirado en la fantasía punk.

Killer Frequency (PS4, PS5)

En esta aventura de horror y comedia, los jugadores asumen el rol de Forrest Nash, un DJ de radio que debe resolver acertijos para ayudar a las personas de Gallows Creek a escapar de un asesino. La trama, ambientada en 1987, combina tensión y acertijos en una historia de supervivencia con un toque único de terror.

Hungry Shark World (PS4)

Los jugadores podrán convertirse en un tiburón en Hungry Shark World, un juego de acción y supervivencia en el que exploras el océano, devoras presas y enfrentas peligros acuáticos. Con entornos como islas tropicales y ciudades sumergidas, este título ofrece una experiencia única en la que cada rincón del océano está lleno de desafíos y sorpresas.

Chivalry 2 (PS4, PS5)

Inspirado en las batallas medievales, Chivalry 2 permite a los jugadores sumergirse en combates multijugador épicos, donde podrán empuñar espadas, arcos y otras armas de la época. Con batallas de hasta 64 jugadores, este título ofrece acción en primera persona y es perfecto para quienes disfrutan de la época medieval y el combate cuerpo a cuerpo.

Juegos exclusivos de PlayStation Plus Premium

Para los suscriptores de Premium, Sony añade cinco títulos exclusivos que incluyen una experiencia de realidad virtual y clásicos de PS1 y PS3.

Synapse (PS VR2): Un juego de disparos en primera persona para realidad virtual, donde los jugadores usan telequinesis y armas de fuego en un entorno mental hostil.

Blood Omen: Legacy of Kain (PS4, PS5): Este clásico de acción gótica sumerge a los jugadores en una historia de vampiros y venganza.

Blood Omen 2 (PS4, PS5): Continuación de la saga Legacy of Kain, donde los jugadores encarnan a Kain en su búsqueda de poder en un mundo oscuro y devastado.

Resistance: Fall of Man (PS4, PS5): En este shooter en primera persona, los jugadores luchan contra la amenaza alienígena de la Quimera en un escenario alternativo de la Segunda Guerra Mundial.

Resistance 2 (PS4, PS5): La secuela del aclamado Resistance lleva a los jugadores a Estados Unidos, donde deberán enfrentarse a la Quimera en una guerra a gran escala.

El catálogo de noviembre de PlayStation Plus trae una oferta de juegos variada que promete satisfacer todos los gustos. Desde éxitos modernos hasta clásicos de culto, esta selección es una muestra del compromiso de Sony para ofrecer calidad y diversidad a sus suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium.

