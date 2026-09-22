Estudiante desata tiroteo en colegio de Turquía y les causa heridas a once compañeros

Once alumnos de secundaria resultaron heridos, dos de ellos graves, este martes 22 de septiembre en un tiroteo que tuvo lugar ante un colegio en la provincia de Manisa, en el oeste de Turquía, cometido por un estudiante del centro de educación. El suceso tuvo lugar sobre las 8 de la mañana en las inmediaciones de un instituto de formación técnica del municipio de Turgutlu, cuando un alumno empezó a disparar contra otros estudiantes con un fusil de caza e hirió a once de ellos con los perdigones. "El ataque armado tuvo lugar fuera del edificio de enseñanza y se dirigía contra alumnos que iban al instituto, dejando heridos a once estudiantes, dos de ellos de forma grave", confirmó el ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, en su cuenta de X.



El supuesto autor huyó del lugar, pero fue detenido poco después por la Policía, agregó el ministro. Se trata de un alumno del noveno curso del instituto, acorde a la cadena NTV, según la cual la mayoría de los lesionados tienen 16 años, aunque también hay uno de 14, otro de 15 y dos de 17 años de edad. Según la citada emisora, dos jóvenes de 16 años se hallan en peligro de muerte, mientras que el resto ha sufrido heridas menos graves por los perdigones.



“Estaba maldiciendo”

En declaraciones a la agencia de noticias IHA, un residente local afirmó haber visto al pistolero momentos después del tiroteo, y añadió que parecía estar enfadado. "Se oyeron disparos. Salí inmediatamente al balcón. Estaba maldiciendo mientras caminaba hacia la calle lateral. Estaba gritando", dijo. "Disparó contra la gente con el arma que llevaba. No pudimos intervenir porque tenía un rifle", declaró otro testigo presencial a IHA, que no reveló la identidad de ninguno de los dos.

La agencia de noticias DHA difundió imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía al presunto atacante, un joven que vestía pantalones vaqueros negros, una chaqueta y una camiseta verde, sosteniendo lo que parecía ser una pistola de cañón largo. IHA tenía una imagen similar de la misma persona con un arma, aunque esta vez corriendo. Las imágenes grabadas en las inmediaciones de la escuela mostraron a la policía reduciendo a un hombre con una camisa blanca en el suelo antes de llevárselo, mientras una mujer gritaba y los curiosos se agolpaban contra la valla de la escuela, grabando con sus teléfonos móviles. El Ministerio de Educación anunció que todas las clases quedaban suspendidas en la escuela durante el resto del día.

Gürlek señaló en su mensaje que, en consonancia con una reforma legal reciente, la Policía ha detenido también a los padres del supuesto agresor, así como al abuelo, ya que el arma utilizada era de su propiedad, y se investiga una posible negligencia de responsabilidades tanto de los progenitores respecto al joven como del abuelo en el cuidado del arma. También se investigará si el alumno sufría acoso en el colegio, agregó el ministro.



En abril de 2006, un alumno de 14 años mató a nueve compañeros de clase y a un profesor en un instituto de Kahramanmaras (sur del país), usando varias pistolas de su padre, un suceso que conmocionó al país, que sufre raramente este tipo de incidentes. La semana pasada, al inaugurarse el curso escolar, el Gobierno prometió contratar a unos 30.000 vigilantes de seguridad para los centros de enseñanza del país con el fin de prevenir episodios de violencia. (Lea también: Tiroteo en Turquía a manos de adolescente deja 9 muertos: van dos en menos de 24 horas en el país)



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL