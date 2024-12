PUBG MOBILE revela el mapa Rondo y nuevas actualizaciones para 2025 en su Campeonato Mundial

PUBG MOBILE ha desvelado una serie de emocionantes actualizaciones para el 2025 durante el PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) de 2024, dejando a los fans ansiosos por lo que está por venir. En un evento lleno de sorpresas, el juego más popular para dispositivos móviles reveló detalles sobre el tan esperado mapa "Rondo", los planes para el 7º aniversario de PUBG MOBILE y una serie de mejoras que llegarán a sus modos más destacados, como Metro Royale y World of Wonder.

El campeonato mundial, que se celebró en Londres, marcó un hito en la historia de los esports, con un pozo de premios de 3 millones de dólares, la cifra más alta en la historia de los esports en el Reino Unido. Durante este evento, PUBG MOBILE presentó sus planes de futuro para seguir ampliando la experiencia de sus jugadores. A continuación, te contamos todos los detalles sobre lo que los fanáticos de PUBG MOBILE pueden esperar en 2025.

La llegada del mapa Rondo: una mezcla de tradición y modernidad

Una de las principales revelaciones fue el avance de "Rondo", el nuevo mapa que se lanzará en marzo de 2025. Rondo será un campo de batalla de 8 km x 8 km que combina arquitectura tradicional asiática con paisajes urbanos modernos, proporcionando un escenario visualmente impresionante para los jugadores. Este mapa, que originalmente se lanzó en PUBG: Battlegrounds el año pasado, ha sido adaptado para ofrecer una experiencia óptima en dispositivos móviles.

Lo que hace único a Rondo es su diversidad de entornos, que permiten a los jugadores emplear una gran variedad de tácticas para ganar la partida. Los desarrolladores de PUBG MOBILE han trabajado para garantizar que el mapa no solo sea visualmente atractivo, sino también funcional, con elementos que incentivarán la exploración y las estrategias dinámicas. Se espera que el mapa se convierta en uno de los favoritos de los jugadores de todo el mundo por su frescura y las oportunidades que brinda.

Celebración del 7º aniversario de PUBG MOBILE

Otro de los grandes anuncios de PUBG MOBILE fue el adelanto del contenido para su 7º aniversario, que se celebrará en marzo de 2025. El tema de este año girará en torno al "Reloj de Arena", un símbolo del tiempo y el cambio. Los jugadores podrán disfrutar de la introducción de la habilidad "Inversión del Tiempo", que permitirá manipular el tiempo de una manera única y estratégica.

Además de esta habilidad, los fanáticos podrán disfrutar del regreso de la popular Isla Flotante, con nuevas actualizaciones en su diseño. El evento también traerá consigo una actualización en la estética de la Dinastía del Desierto, que inspirará nuevos elementos arquitectónicos en el juego. Otro de los grandes cambios será la transformación de Mylta Power en Erangel, que se cubrirá de arena dorada y experimentará una nostálgica evolución con el regreso de elementos clásicos del mapa.

Actualizaciones para los modos Metro Royale y World of Wonder

El capítulo 24 de Metro Royale, que se lanzará en enero de 2025, traerá consigo un nuevo modo de juego y mecánicas mejoradas para ofrecer una experiencia más envolvente. La zona azul será actualizada, y los sistemas de lanzamiento aéreo recibirán mejoras que mantendrán a los jugadores en constante tensión mientras exploran este modo.

Por otro lado, World of Wonder continúa ganando popularidad, con más de un millón de creadores alrededor del mundo que contribuyen con mapas y diseños únicos. Este modo ha sido una de las joyas ocultas de PUBG MOBILE, con más de 3,3 millones de mapas creados y más de 24.000 millones de partidas jugadas. En 2024, PUBG MOBILE invirtió 50 millones de dólares en el ecosistema de co-creación de World of Wonder, y en 2025, el Programa Nexstar permitirá que los jugadores descubran más contenido de alta calidad y participen en concursos emocionantes con premios aún más atractivos.

El Proyecto de Diseño Ptopia (PDP): Impulsando la creatividad de la comunidad

PUBG MOBILE continúa celebrando la pasión y la creatividad de su comunidad con el Proyecto de Diseño Ptopia, que en 2024 vio más de 270.000 entradas enviadas por más de 250.000 creadores de todo el mundo. Este proyecto es una de las iniciativas más ambiciosas de PUBG MOBILE, que fomenta la creatividad de los jugadores al ofrecer eventos de diseño y concursos dentro del juego. En 2025, PUBG MOBILE expandirá este proyecto y lanzará más eventos especiales, lo que permitirá a los jugadores explorar nuevas formas de arte y mostrar sus talentos en diversas disciplinas.

Con la llegada de nuevos mapas, habilidades, actualizaciones en modos como Metro Royale y World of Wonder, y una mayor integración de los creadores de contenido, PUBG MOBILE sigue demostrando su compromiso con la innovación y la evolución. El próximo año promete ser emocionante, y los jugadores pueden esperar una experiencia aún más inmersiva, dinámica y creativa en todos los aspectos del juego. Desde la comunidad de creadores hasta los jugadores de esports, todos están preparados para un 2025 lleno de sorpresas y desafíos en PUBG MOBILE.

