Rematch | RESEÑA: El futuro del fútbol está en tus pies

Rematch no es otro clon de FIFA ni un experimento más con balón y físicas extrañas. Es una apuesta honesta, fresca y visceral por capturar lo que hace al fútbol un arte colectivo: la sincronía entre compañeros, la lectura del espacio y la chispa del momento justo. En un mundo donde la mayoría de títulos deportivos se van por el camino de las licencias y el realismo extremo, este juego llega a recordarnos que lo arcade también puede ser profundo y desafiante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde el primer partido se siente distinto. Este título de Sloclap —sí, los mismos de Sifu— toma su herencia de combate cuerpo a cuerpo y la canaliza en partidos intensos de 5v5 donde los reflejos, el posicionamiento y las decisiones rápidas definen todo. Aquí no hay cartas, estadísticas, ni habilidades predeterminadas. Tu jugador tiene lo mismo que el del rival: piernas, cabeza y creatividad.

Juegas con los pies, pero todo pasa en la cabeza

Publicidad

La propuesta mecánica de Rematch es sencilla de entender pero difícil de dominar. Cada jugador controla a un solo personaje en tercera persona. No hay cambios automáticos, ni ayudas. Si quieres defender, corres hacia tu arco. Si quieres atacar, buscas los espacios. Esa lógica pura y sin adornos pone a prueba la intuición.

Celebra con tus amigos Cortesía: Sloclap

¿Vas por el pase en corto o prefieres la chilena improvisada? ¿Intentas el quite directo o esperas a que el rival se equivoque? El juego ofrece un repertorio interesante de movimientos: pases rasos y elevados, controles con el pecho, amagues, robos rápidos o entradas más agresivas. Todo fluye con naturalidad, aunque al principio puede parecer mucho. Por eso, el modo 3v3 es ideal para familiarizarse con las opciones antes de lanzarse a las frenéticas partidas 5v5.

Publicidad

Además, cada partido es una historia distinta gracias al sistema de inputs contextuales. Estás en constante toma de decisiones, adaptándote no solo al balón sino al caos organizado que se forma con los demás jugadores. Rematch brilla cuando logras una jugada en conjunto que termina en gol, no por lo épico de la animación, sino porque sabes que fue gracias al trabajo en equipo.

Una ambientación de otro planeta (literalmente)

El apartado visual merece mención especial. Sloclap no quiso simular estadios reales, sino crear un universo alterno en donde el fútbol es una forma de expresión artística. Por eso, cada cancha es un espectáculo visual: una represa iluminada por paneles solares, un domo espacial orbitando la luna, una selva con gradas flotantes, incluso un estadio submarino.

4 vs 4 Cortesía: Sloclap

Estos entornos se ven increíbles y le dan personalidad al juego, aunque a veces pueden resultar un poco distractores, especialmente cuando los colores del fondo se mezclan con los uniformes. Aun así, es un riesgo bien tomado. Cada temporada, los estadios y efectos visuales cambian, lo que evita que el juego se vuelva monótono.

Publicidad

El diseño de personajes también se siente estilizado, sin caer en lo caricaturesco. Se puede personalizar género, tono de piel, ropa, celebraciones y voz. Eso sí: todo es meramente cosmético. No hay ventajas, no hay atributos ocultos, no hay compras que mejoren el rendimiento. En Rematch, el único pay-to-win es entrenar.

Una presentación inmersiva con alma de arcade

Publicidad

La sensación que genera Rematch durante el juego es difícil de replicar. Suena raro decir que un título de fútbol es inmersivo, pero este lo logra. El rugido del público, el rebote del balón contra la pared, el golpe seco de una entrada... todo está diseñado para envolverte. Sumado a las animaciones fluidas —especialmente en extremidades, como buen juego salido de Sloclap—, se siente como estar dentro de una coreografía de acción y deporte.

Los partidos duran solo seis minutos, pero son suficientes para vivir momentos de tensión. Si vas perdiendo por uno, tienes un último tiro garantizado. Si te están goleando, se activa la regla de misericordia y el partido termina por dignidad. Aquí no hay empates, siempre hay desenlace, incluso en tiempo extra.

La interfaz es limpia, sin exceso de indicadores, y el sistema de comunicación rápida con frases como “¡Buen pase!” o “¡Vamos con toda!” ayuda a coordinar jugadas sin necesidad de micrófono. Eso lo hace perfecto para jugar con desconocidos, aunque con amigos, la experiencia se eleva.

Lo bueno, lo malo y lo que está por venir

Publicidad

No todo es perfecto, claro. El mayor problema actual es que Rematch solo se puede jugar online. No hay modo contra la IA, ni historia, ni pantalla dividida local. Eso puede alejar a quienes buscan experiencias más casuales o simplemente quieren practicar sin depender de otros jugadores. Afortunadamente, el estudio confirmó que los modos offline llegarán en 2026, aunque todavía no hay fecha exacta.

Varias habilidades Cortesía: Sloclap

Además, la estabilidad de los servidores deja que desear. Desconexiones, bugs puntuales como goles que no se validan o reinicios del partido aún están presentes. También se echa de menos el soporte de cross-play, que debería llegar en una futura actualización. Por ahora, toca armarse de paciencia y entender que estamos ante un juego que aún está madurando.

Publicidad

Una nota curiosa: Ronaldinho aparece como jugador especial por DLC. Aunque esto no afecta el equilibrio, sí rompe un poco con la estética uniforme y futurista del juego. Es una adición divertida, pero no esencial.

Un salto arriesgado… pero necesario

En un panorama donde los juegos de fútbol parecen copias anuales con cambios mínimos, Rematch es un respiro. No intenta imitar ni competir con los gigantes del género. En cambio, propone un camino alternativo, mucho más centrado en lo que se siente al jugar fútbol y menos en las licencias o las estadísticas.

Se el mejor jugador Cortesía: Sloclap

Es un juego ideal para quienes disfrutan los títulos competitivos por habilidad pura. También es un gran punto de entrada para nuevos jugadores que quieran aprender a leer el campo sin complicarse con esquemas tácticos complejos. Y para los amantes del arcade clásico, es un regalo inesperado.

Publicidad

Eso sí, no es para todo el mundo. Si buscas realismo, modos de carrera o experiencia offline, tendrás que esperar o mirar hacia otro lado. Pero si lo tuyo es la competencia rápida, la diversión directa y el potencial de mejorar en cada partido, Rematch tiene lo que necesitas.

En conclusión

Publicidad

Rematch es un experimento valiente que mezcla arcade, deporte y estilo en partes iguales. Tiene mucho que mejorar, pero también mucho que ofrecer desde el primer minuto. No será el nuevo FIFA, y no lo quiere ser. Es otra cosa. Algo que el fútbol digital necesitaba desde hace rato: una patada al statu quo.

Calificación Rematch VolkGames

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktoky WhatsApppara no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.