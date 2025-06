Las 'líneas rojas' del debate de la reforma laboral en el Senado: son días claves para el proyecto

Son días cruciales para la reforma laboral, pues debe ser aprobada antes del 20 de junio en la plenaria del Senado de la República para que no sea archivado el proyecto. Aunque únicamente hay 12 artículos que faltan por votar, hay varias 'líneas rojas' en las que podría resultar difícil llegar a un acuerdo con las bancadas, poniendo en riesgo la continuidad de la reforma en el Legislativo.

Este lunes 16 de abril, en una sesión que duró seis horas y fue aplazada debido al agravamiento en la salud del precandidato presidencial Miguel Uribe, se aprobaron cinco artículos: 54, 66, 68, 75 y 61, los cuales promueven el crecimiento verde, la paridad en organizaciones sociales y la formalización laboral en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El 61, por otro lado, contó con 78 votos positivos, y consiste en implementar una política pública de protección y transición laboral ante la automatización, con el fin de mitigar el impacto social y económico de la sustitución de empleos, causada por el avance tecnológico.

En las sesiones de la semana pasada se habían aprobado otros artículos que hablaban de una remuneración para los internos de Medicina no inferior a un salario mínimo; garantías laborales para los teletrabajadores; regulación del trabajo en plataformas de reparto; acompañamiento a micros y pequeñas empresas; promoción de las diferentes modalidades de trabajo a distancia; contrato especial para quienes presten servicios al deporte profesional bajo subordinación de clubes, ligas o federaciones deportivas, entre otras.



Las 'líneas rojas' en el debate de la reforma laboral

Aunque han alcanzado un consenso en la mayoría del articulado, hay puntos claves de la reforma que ya fueron aprobados en la Cámara de Representantes, pero en los cuales no se ha logrado un acuerdo en la plenaria del Senado, la cual ya había hundido el proyecto con anterioridad. El Gobierno Nacional, representado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dicho que no va a ceder su posición en ciertas cuestiones, lo cual fue reafirmado por el presidente Petro, quien escribió en X: "Un acuerdo sobre la reforma laboral con el senado, se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes".

Entre estos puntos están los aprendices del Sena y la remuneración y condiciones que recibirían en sus contratos de aprendizaje. También está el tema de los recargos nocturnos, los cuales fueron aprobados por la Comisión IV desde las 7 de la noche, y se debate desde cuándo empezarían a regir. Asimismo, se discute cuál será el apoyo y excepciones que se les otorgaran a las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, la discusión de los artículos 37 y 38, que hablan de los trabajadores de tiempo parcial y de la Unidad de Trabajo Especial, respectivamente, fue aplazada hasta una vez se llegue a un consenso con la bancada conservadora.

Benedetti, en entrevista con Noticias Caracol a finales de la semana pasada, afirmó que faltaba debatir "lo que tiene que ver con pagar el 100 % de dominicales, los festivos, lo que tiene que ver se pague a partir de las 6:00, el 4x3, el pagar las horas extras, lo del SENA, que no se contrate trabajo por horas solamente, techo pensional como lo llaman algunos, o sea, hace falta de verdad el grueso".

Mientras que la senadora Angélica Lozano, quien lideró la decisión en la Comisión IV, indicó en entrevista con este noticiero que el debate se ha demorado porque el Gobierno Nacional "está haciendo tiempo (...) cuando se llega a un acuerdo, luego se hecha para atrás". Por lo tanto aseguró que estaría de acuerdo con que los artículos que faltan sean aprobados "a voto limpio", sin necesidad de llegar a un consenso, una propuesta que también fue planteada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

