Reseña Princess Peach: Showtime!

En el universo de Super Mario, muchos de sus coprotagonistas han tendido sus juegos en solitarios, tal como el caso de Luigi en Luigi mansión, Yoshi en Yoshi’s Woolly World y hasta Toad en Capitan Toad, y peach no se podía quedar atrás, lógico ya tenía hace años un juego, pero volvió con toda la actitud a esta nueva generación, ¿y en esta ocasión nos sorprende en una obra de teatro?

Después de haber podido jugar su demo, nuestros amigos de Nintendo nos enviaron una copia de Princess Peach: Showtime! La cual pudimos jugar de primera mano y acá en Volk, les traemos nuestras reacciones.

Historia

Un día tranquilo en el reino champiñón, la princesa peach recibe un panfleto anunciando un espectáculo en el teatro esplendor, ella decide ir con varios de sus toads para pasar una maravillosa noche, y ya cuando se encuentra a punto de entrar a la obra, la malvada Grape aparece para dañar la noche.

Vive una obra de teatro Imagen: Cortesía Nintendo

Acá es donde nuestra princesa peach se sube tras bambalinas y luchará para salvar a todos los intérpretes de la compañía Malaúva y para esto podrá tomar el rol de diferentes profesiones para ayudarse.

Publicidad

Trasformaciones y tienda

Tenemos que empezar por este apartado, ya que es uno de los más importantes del juego y son las trasformaciones, la idea es sencilla en cada nivel Peach podrá transformarse en varias profesiones según el escenario que estamos pasando, tenemos más o menos 10 trajes distintos con habilidades únicas los cuales nos ayudarán para superar el nivel.

Estas son las transformaciones:

Publicidad

Peach Espadachina.

Tomen guardia con elegantes cortes, esquiven y contraataquen como un espadachín sensacional.

La mejor espadachín del reino Imagen: cortesía Nintendo

Peach Detective.

Utilicen la gorra de detective para interrogar a los lugareños, descubran pistas y resuelvan un clásico misterio de "novela policíaca" como un detective inteligente.

Peach Repostera

.

Horneen y decoren dulces con una cucharada de crema y disfruten como un pastelero talentoso.

Peach Kung-fu.

Defiendan la escuela con ingeniosos golpes, patadas y saltos como un disciplinado maestro de kung fu.

Publicidad

Peach Ninja.

Se pueden esconder en el escenario usando accesorios, salten de pared a pared y eliminen enemigos con kunai como un ninja ágil.

El sigilo es el pan del día imagen: Cortesía Nintendo

Peach Vaquera.

Lancen a los enemigos y agarren objetos con un lazo.

Publicidad

Peach Patinadora.

Disfruten con los otros bailarines en el escenario en una actuación deslumbrante llena de giros y saltos cronometrados.

Peach Furtiva.

Hackeen y atraviesen las defensas de Sour Bunch. ¡Acepten las emociones (y los encantos) del espionaje!

Peach Sirena.

Usen la voz mágica de Peach para controlar bancos de peces, para revelar caminos ocultos y armonizar con una orquesta acuática.

Vive aventuras bajo el mar. Imagen: Cortesía Nintendo

Peach Superheroína.

Defiendan a los locales con poderosos golpes y fuerza sobrehumana.

Publicidad

En la tienda podrás comprar diferentes tipos de tela para los vestidos de Peach o moños de colores para nuestra compañera Lucy, eso sí, todo esto tiene un valor de monedas, así que en cada nivel debes recoger la mayor cantidad para ir desbloqueando estos ítems de personalización.

Compra muchos diseños para tus vestidos Imagen: Cortesía Nintendo

Publicidad

Jugabilidad y controles

En esta entrega no esperen una dificultad muy alta ni mucho menos secretos difíciles de encontrar para terminar el juego completo, es todo lo contrario los mandos son muy básicos y mismo de algunas por no decir todas de sus batallas, esos si toca tener mucho cuidado para no dejar alguna estrella en el camino, si lo hacen tendrán que volver a iniciar todo el nivel para conseguirla.

Jugabilidad sencilla para los más jóvenes de la casa Imagen: Cortesía Nintendo

Pero esto no le quita lo divertido que es usar las diferentes habilidades de ella en cada escenario, solo diremos que deben estar pendientes de algunos espacios en el nivel que brillan, en estos haciendo un movimiento podremos acceder a zonas ocultas.

Jefes finales

Si eres fan de Nintendo ya sabes que nos tienen acostumbrado a diseñar villanos con gran estilo, y en esta entrega no es diferente.

Lucha contra grandiosos villanos Imagen: Cortesía Nintendo

Para cada jefe final debes matarlo al estilo del escenario, utilizando tus ataques especiales, también todo esto va acompañado de buenos colores y luces, llevando a los jugadores a vivir una obra de teatro en su máximo esplendor

Publicidad

Conclusión

Para nosotros Nintendo lo volvió a hacer, nos trajo un personaje que todos conocemos, y creó un juego muy lindo para las nuevas generaciones de Gamers, si tienen la oportunidad de jugarlo, no la desperdicien, solo les decimos que no esperen un título 5 estrellas Princess Peach: Showtime! Cumple con lo que prometieron, jugar y disfrutar.