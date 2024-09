Saúl “Canelo” Álvarez protagoniza la campaña global de Call of Duty: Black Ops 6

El famoso boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez da un golpe de nocaut fuera del ring al sumarse a la campaña global de Call of Duty: Black Ops 6 en su emblemático comercial "The Replacer". Esta campaña, que ha sido un clásico en la promoción de la saga Black Ops, vuelve con fuerza este año, y qué mejor manera de hacerlo que con la participación de uno de los deportistas más destacados del mundo.

El comercial cuenta con la presencia del conocido actor sueco Peter Stormare, quien retoma su papel como el icónico “Replacer”, un personaje que, de forma hilarante, reemplaza a las personas en sus actividades cotidianas para que puedan disfrutar del nuevo lanzamiento de Call of Duty. En esta ocasión, el "Canelo" se sorprende cuando descubre que su sparring ha sido sustituido por el mismísimo Stormare, quien toma su lugar en el entrenamiento.

Canelo protagoniza el comercial junto al renombrado actor sueco Peter Stormare Imagen: cortesía Activision

“The Replacer” y su legado en Call of Duty

La campaña “The Replacer” es uno de los elementos más queridos por la comunidad de Call of Duty, y se remonta a entregas anteriores de la saga Black Ops. En cada nuevo lanzamiento, el personaje de Stormare ha aparecido como el divertido "sustituto" que libera tiempo para que los jugadores disfruten de las novedades del juego.

Este año, con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6, el “Canelo” no solo es una de las figuras centrales de la promoción, sino que también aporta su carisma y presencia como el rostro del boxeo mundial. Al respecto, el propio Saúl comentó: "Participar en la campaña mundial de una franquicia tan apasionante como Call of Duty: Black Ops 6 ha sido muy emocionante. Grabar un comercial junto a Peter Stormare fue muy divertido, y espero que a los fanáticos les guste tanto como a mí."

Un campeón dentro y fuera del ring

Saúl “Canelo” Álvarez no necesita presentación. El boxeador profesional mexicano ha dominado el cuadrilátero, ostentando títulos en múltiples divisiones y convirtiéndose en campeón indiscutido de Peso Supermediano del CMB, AMB y OMB. Su disciplina y entrega lo han llevado a ser uno de los deportistas más reconocidos a nivel global, y ahora, su participación en la campaña de Call of Duty expande su impacto más allá del deporte.

The Replacer promueve el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6 Imagen: cortesía Activision

Rodrigo Pérez, vocero de Activision y director de Call of Duty en Latinoamérica, destacó la importancia de la colaboración: "No podríamos estar más emocionados de asociarnos con Saúl para esta campaña. Es uno de los mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos y esperamos que esta colaboración sea tan divertida de ver como lo fue para The Replacer y Saúl grabarla."

Call of Duty: Black Ops 6 y su esperado lanzamiento

La llegada de Call of Duty: Black Ops 6 ha sido uno de los eventos más esperados del año por los fanáticos del gaming. Con su lanzamiento oficial programado para el 25 de octubre de 2024, el juego estará disponible en plataformas como Xbox Series X|S, Xbox One, PC (a través de Game Pass en día uno), Microsoft Store, Battle.net, Steam, y PlayStation 5 y 4.

Los jugadores podrán disfrutar de una nueva y emocionante entrega de la saga Black Ops, que promete innovar con su jugabilidad dinámica, misiones intensas y un enfoque en el modo multijugador, características que han hecho de la franquicia una de las más icónicas en la historia de los videojuegos.

Una colaboración que promete ser un éxito

La unión de Canelo Álvarez con la campaña "The Replacer" de Call of Duty: Black Ops 6 no solo refuerza el atractivo global del juego, sino que también marca un punto de encuentro entre el deporte y el mundo de los videojuegos. Con el carisma del "Canelo" y el humor característico de Peter Stormare, esta campaña sin duda quedará en la memoria de los fanáticos de Call of Duty y del boxeo.

Así que, tanto si eres un amante de los videojuegos como si admiras el talento de Canelo en el ring, este comercial es una parada obligada. ¡Prepárate para el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6 y vive la acción en primera persona!

