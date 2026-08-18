SEGA sorprende con descuentos históricos en Sonic Racing y Yakuza 0 este verano

Entre lanzamientos, grandes anuncios y los juegos que aparecen constantemente en las listas de pendientes, hay una época del año que también puede convertirse en una buena oportunidad para recuperar algunos títulos que quedaron esperando en la biblioteca.

SEGA aprovechó el apogeo del verano para poner varios de sus juegos en oferta a través de diferentes plataformas. La selección reúne producciones recientes, clásicos de su catálogo y propuestas de ATLUS, con descuentos que alcanzan hasta el 85 % en algunos casos.

La promoción incluye nombres bastante conocidos para los jugadores. Persona 3 Reload, Metaphor: ReFantazio, Shin Megami Tensei V: Vengeance, Total War: Warhammer III, Two Point Museum, Virtua Fighter 5 R.E.V.O., Football Manager 26 y Yakuza 0 Director’s Cut forman parte de la selección.



También aparece uno de los lanzamientos más recientes de la compañía, Sonic Racing: CrossWorlds, que tiene presencia en varias plataformas.



Una oferta que se extiende por varias plataformas

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La Publisher Sale no está concentrada en una sola tienda. Los descuentos abarcan Steam, PlayStation, Nintendo, Xbox y Epic Games Store, aunque la disponibilidad y el precio cambian dependiendo de la plataforma.

En Steam se encuentra una de las selecciones más amplias, con diferentes ediciones de algunos juegos y descuentos especialmente importantes en varios títulos.

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Metaphor: ReFantazio aparece con hasta un 60 % de descuento, mientras que Persona 3 Reload alcanza el 65 % en sus ediciones Standard, Digital Deluxe y Digital Premium. Su Expansion Pass, además, llega al 70 % de descuento, quedando en $10.49.

También hay opciones para quienes todavía tienen pendiente entrar a otras entregas de la saga Persona. Persona 3 Portable queda en $9.99 con un 50 % de descuento, mientras que Persona 4 Golden puede conseguirse por $9.99 en su edición estándar, también con 50 % de descuento.

Para quienes buscan una experiencia de estrategia, Total War: Warhammer III baja hasta los $8.99, con un descuento del 85 %.

Pero dentro de esta selección hay dos nombres que destacan por una razón particular.

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La sorpresa: Sonic Racing y Yakuza 0 alcanzan sus mayores descuentos

SEGA confirmó que Sonic Racing: CrossWorlds y Yakuza 0 Director’s Cut cuentan con sus mayores descuentos hasta la fecha dentro de esta promoción.

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En Steam, Sonic Racing: CrossWorlds Standard Edition queda en $27.99, equivalente a un 60 % de descuento, señalado por SEGA como su precio más bajo hasta ahora. La Digital Deluxe Edition también recibe un 60 % de descuento y queda en $35.99.

Yakuza 0 Director’s Cut, por su parte, aparece en Steam, Nintendo y Xbox por $27.49, con un descuento del 45 %.

La diferencia entre plataformas hace que la promoción sea especialmente amplia. En Nintendo, por ejemplo, Sonic Racing: CrossWorlds puede encontrarse a $27.99 en Nintendo Switch 2 y a $23.99 en Nintendo Switch, ambos con 60 % de descuento.

En Xbox, la edición estándar de Sonic Racing: CrossWorlds también queda en $27.99, mientras que Yakuza 0 Director’s Cut mantiene el precio de $27.49.

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Persona, Metaphor y Shin Megami Tensei también tienen protagonismo

La promoción de SEGA también ofrece varias alternativas para quienes buscan RPG.

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En Steam, Shin Megami Tensei V: Vengeance baja a $17.99, con un 70 % de descuento. El mismo precio y porcentaje aparecen en Nintendo y Xbox.

Persona 3 Reload Standard Edition queda en $20.99, mientras que las versiones Digital Deluxe y Digital Premium tienen precios de $24.49 y $31.49 respectivamente.

En el caso de Metaphor: ReFantazio, la edición estándar está disponible por $27.99, mientras que la edición Atlus 35th Digital Anniversary Edition cuesta $39.99. Ambas tienen un descuento del 60 % en Steam.

En Xbox también aparecen estas dos versiones con los mismos precios y porcentajes de descuento.

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También hay espacio para estrategia, gestión y clásicos

La Publisher Sale no se limita a los RPG o las propuestas de acción.

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Football Manager 26 cuenta con un 60 % de descuento y queda en $23.99 en Steam, PlayStation y Epic Games Store. En Xbox, la versión Football Manager 26 Console también cuesta $23.99 con el mismo descuento.

Por otro lado, Two Point Museum Standard Edition baja a $20.09, con un 33 % de descuento, en Steam, PlayStation, Nintendo, Xbox y Epic Games Store. La Explorer Edition está disponible en Steam y Epic Games Store por $26.79, también con 33 % de descuento.

Los aficionados a los juegos de pelea también tienen opciones. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Standard Edition puede conseguirse por $9.99 en Steam, con 50 % de descuento, mientras que en Nintendo aparece por $11.99 con un 40 % de descuento.

La edición de aniversario también forma parte de las ofertas en Steam y Xbox.

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¿Dónde encontrar las ofertas de SEGA?

La Publisher Sale está distribuida entre las principales plataformas digitales. La selección incluye títulos para PC, PlayStation, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y Xbox, aunque no todos los juegos están disponibles en cada sistema.

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Entre los descuentos más destacados se encuentran:

Total War: Warhammer III: $8.99, 85 % de descuento.

Persona 3 Reload Expansion Pass: $10.49, 70 % de descuento.

Shin Megami Tensei V: Vengeance: $17.99, 70 % de descuento.

Persona 3 Reload Standard Edition: $20.99, 65 % de descuento.

Football Manager 26: $23.99, 60 % de descuento.

Sonic Racing: CrossWorlds: desde $23.99, dependiendo de la plataforma.

Yakuza 0 Director’s Cut: $27.49, 45 % de descuento.

Los precios están expresados en dólares y corresponden a la información proporcionada por SEGA para esta promoción.

Una oportunidad para ampliar la biblioteca

La variedad de la Publisher Sale hace que no haya un único perfil de jugador al que esté dirigida. Hay RPG, estrategia, gestión, carreras, juegos de pelea y algunas de las franquicias más reconocidas de SEGA y ATLUS.

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Sin embargo, Sonic Racing: CrossWorlds y Yakuza 0 Director’s Cut tienen un atractivo adicional dentro de la promoción: SEGA los presenta con sus mayores descuentos hasta la fecha.

Para quienes tenían alguno de estos juegos en la lista de pendientes, el verano llega con una alternativa bastante clara: revisar la plataforma favorita, comparar el precio disponible y decidir si finalmente es momento de darle espacio a ese juego que llevaba un rato esperando.

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