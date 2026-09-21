SILENT HILL: TOWNFALL | RESEÑA: Horror que no te deja escapar

Silent Hill: Townfall toma una decisión importante desde sus primeros minutos: alejarse de la representación tradicional de Silent Hill y trasladar la experiencia a St. Amelia, un pequeño pueblo costero de Escocia ambientado en los años 90. Allí comienza la historia de Simon, un hombre que despierta sin saber exactamente dónde está ni por qué se encuentra allí.

Esa falta de información funciona como punto de partida para una aventura que prefiere construir sus respuestas poco a poco. Durante buena parte del juego sabemos que ocurrió algo terrible, pero los detalles llegan de manera fragmentada, a través de la exploración, los documentos, los personajes y diferentes situaciones que obligan al jugador a conectar las piezas.

La narrativa no comienza con todas las cartas sobre la mesa. De hecho, uno de los aspectos más interesantes es que buena parte de las primeras horas se construye sobre suposiciones. La historia tarda bastante en entregar respuestas claras y permite que el jugador formule sus propias teorías. Cuando finalmente empiezan a encajar las piezas, muchos elementos que parecían pequeños adquieren un significado diferente.



Esto también hace que una segunda partida pueda tener un atractivo especial. Al conocer determinados acontecimientos, algunas situaciones, objetos y elementos de los escenarios pueden interpretarse de otra manera. Es una estructura que recompensa la atención y que encaja muy bien con la naturaleza misteriosa de la saga.



El miedo está en no poder defenderte

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La principal diferencia jugable de Townfall está en su perspectiva. Toda la experiencia se desarrolla en primera persona, una decisión que tiene un impacto importante sobre la forma en que se experimenta el terror.

El miedo está en no poder defenderte Cortesía: KONAMI

No poder observar lo que ocurre detrás del personaje genera una sensación constante de vulnerabilidad. Los pasillos estrechos, las esquinas y los sonidos que llegan desde lugares que no podemos ver se convierten en amenazas por sí mismos. El juego utiliza esa limitación de la perspectiva para hacer que avanzar sea incómodo incluso cuando no hay un enemigo frente a nosotros.

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El sigilo es, de hecho, el centro de la experiencia. Los recursos son limitados y enfrentarse directamente a los enemigos no suele ser la mejor alternativa. Las armas cuerpo a cuerpo se deterioran con el uso, mientras que la munición para las armas de fuego es escasa. Además, disparar puede atraer a otros enemigos debido al ruido.

Por eso, muchas situaciones se resuelven observando los recorridos de las criaturas, esperando el momento adecuado y buscando una oportunidad para pasar sin ser detectados.

El sistema funciona especialmente bien cuando obliga a avanzar con cautela. El problema es que, en algunos momentos, el sigilo puede sentirse demasiado básico. Los enemigos suelen seguir rutas relativamente determinadas y, en ciertas situaciones, el jugador puede terminar esperando a que una criatura se mueva para poder continuar.

Ese comportamiento puede generar tensión, pero también puede romperla cuando la espera se vuelve demasiado prolongada.

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El CRTV es más que una herramienta

Uno de los elementos más interesantes es el CRTV, una pequeña televisión portátil que funciona como una evolución de la tradicional radio asociada a Silent Hill.

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El dispositivo permite detectar a los enemigos y observar su posición a través de interferencias. Sin embargo, no basta con encenderlo y conocer todo lo que sucede alrededor. Cada criatura tiene su propia señal, por lo que es necesario cambiar entre diferentes frecuencias para comprobar dónde se encuentra cada amenaza.

El CRTV también tiene una función narrativa y se integra en varios acertijos. Algunas transmisiones muestran pistas, rutas o información que posteriormente debe interpretarse para avanzar.

El CRTV es más que una herramienta Cortesía: KONAMI

Esto convierte al dispositivo en una pieza importante de la experiencia porque une exploración, supervivencia, narrativa y resolución de problemas. No se siente simplemente como un objeto que sustituye a la radio tradicional, sino como una herramienta que forma parte de la identidad propia de Townfall.

Cuando combatir no es la solución

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El combate existe, pero claramente no es la prioridad.

Simon puede utilizar armas cuerpo a cuerpo y posteriormente acceder a diferentes armas de fuego, incluyendo una pistola y una escopeta. También existe una pistola de bengalas. Sin embargo, la escasez de munición y la resistencia de algunos enemigos hacen que enfrentarlos directamente no siempre sea conveniente.

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El combate cuerpo a cuerpo es bastante sencillo: atacar y bloquear son las principales acciones. Los enemigos también pueden agarrar al personaje, obligándolo a liberarse rápidamente. La ausencia de una esquiva hace que algunos enfrentamientos puedan sentirse más limitados de lo necesario.

Esto no significa que el sistema sea inútil. Su sencillez está relacionada con la intención general del juego: sobrevivir, no eliminar todo lo que aparezca en pantalla. Pero precisamente por eso, cuando el juego obliga a combatir, el sistema puede sentirse menos desarrollado que otros apartados.

Las armas de fuego también tienen una función principalmente defensiva. Son útiles, pero disparar genera ruido y puede atraer más amenazas. En consecuencia, incluso cuando el jugador tiene una pistola o una escopeta, la sensación de seguridad nunca es completa.

Otros personajes, otras formas de sobrevivir

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Uno de los elementos que amplían la experiencia es la posibilidad de controlar a otros personajes además de Simon.

Zoe Ellis y Richard no funcionan simplemente como personajes secundarios que aparecen alrededor de la historia principal. Sus segmentos permiten conocer sus propias situaciones y, además, modifican la manera en que se juega.

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Zoe representa una experiencia mucho más vulnerable. Cuenta con pocas herramientas para defenderse y puede utilizar objetos del entorno, como botellas o ladrillos, principalmente para distraer a los enemigos. Esto hace que sus secciones dependan todavía más del sigilo.

Richard, en cambio, tiene acceso a una escopeta y protagoniza una parte mucho más orientada al enfrentamiento directo.

La diferencia entre los tres personajes funciona también como una extensión de sus respectivas circunstancias. No todos afrontan el horror de la misma manera y el diseño jugable ayuda a transmitir esas diferencias.

Acertijos que premian la atención

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Los acertijos son uno de los puntos fuertes de Townfall. El juego exige observar el entorno y prestar atención a documentos, objetos, señales e información que puede parecer secundaria.

Incluso con una dificultad que ofrece pistas, el jugador todavía tiene que interpretar lo que encuentra. No basta con seguir una indicación marcada: hay que entender qué hacer con ella.

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Uno de los ejemplos más particulares involucra una operación médica en la que es necesario controlar diferentes parámetros del paciente, como la presión arterial, el ritmo cardíaco y los niveles de oxígeno. La solución depende de información que el jugador puede encontrar durante la exploración.

Este tipo de acertijos encaja muy bien con la propuesta porque convierte la observación en parte fundamental del progreso.

No todos funcionan igual de bien. Hay algunos que pueden resultar demasiado obtusos y otros que requieren revisar cada rincón de los escenarios en busca de una llave, una ruta o un elemento específico. También existe un acertijo hacia el final que puede romper el ritmo y generar frustración.

Aun así, la mayoría consigue que resolver un problema produzca esa sensación de haber entendido finalmente cómo encajan las piezas.

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St. Amelia: un escenario con identidad

Visualmente, Townfall destaca por la construcción de St. Amelia.

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El pueblo costero escocés tiene una identidad muy marcada y consigue transmitir la sensación de estar recorriendo una localidad británica reconocible de los años 90. Las calles, edificios, comercios y espacios interiores contribuyen a que el escenario tenga personalidad propia.

La niebla es fundamental para esa atmósfera. No solo limita la visibilidad, sino que convierte las calles en espacios aislados y difíciles de leer. La iluminación, las superficies y los escenarios aprovechan especialmente bien la perspectiva en primera persona.

El Otro Mundo cambia completamente la presentación visual. Allí predominan estructuras de apariencia brutalista, iluminación más dura y una presentación mucho más abstracta y opresiva.

El apartado gráfico está acompañado por un trabajo sonoro igualmente importante. La música utiliza piano, guitarra y sintetizadores para generar una tensión constante, mientras que los sonidos ambientales ayudan a identificar la presencia de enemigos y determinadas situaciones.

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El resultado es una experiencia audiovisual muy sólida. Incluso cuando no ocurre nada importante, recorrer los escenarios puede resultar atractivo simplemente por la atmósfera que se ha construido.

Una historia que tarda en revelar sus cartas

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La narrativa es probablemente el elemento que más depende de la paciencia del jugador.

Durante una parte considerable de la aventura, las respuestas son escasas. Hay indicios de que ocurrió una tragedia, pero los detalles permanecen ocultos durante buena parte del recorrido.

Una historia que tarda en revelar sus cartas Cortesía: KONAMI

Esto puede funcionar de dos maneras. Para quienes disfrutan construir teorías y descubrir lentamente un misterio, la estructura puede ser muy efectiva. Para quienes necesitan una explicación más inmediata de lo que está sucediendo, los primeros compases pueden sentirse demasiado vagos.

El reducido número de personajes también ayuda a que la historia se concentre en sus protagonistas. Simon, Zoe y Richard tienen suficiente espacio para que sus situaciones personales adquieran importancia.

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Además, las actuaciones de Jovan Adepo, Kezia Burrows y Terry O’Quinn aportan peso emocional a los personajes. Sus interpretaciones ayudan a transmitir el miedo, el dolor y el trauma que atraviesan durante la historia.

El juego también utiliza su escenario escocés de una manera bastante particular. La ambientación resulta reconocible y está acompañada por personajes secundarios con acento escocés, aunque la ausencia de ese acento entre los protagonistas principales puede sentirse como una oportunidad desaprovechada.

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Una experiencia irregular, pero memorable

El principal problema de Silent Hill: Townfall aparece cuando su insistencia en el sigilo comienza a afectar el ritmo.

Hay segmentos donde la tensión funciona muy bien porque obliga a esconderse, observar y avanzar con cuidado. Pero también existen momentos donde la mecánica puede convertirse en una espera prolongada frente a enemigos que patrullan una zona.

Esto se vuelve especialmente problemático con una criatura capaz de eliminar al jugador instantáneamente. Sus apariciones pueden transformar una situación aterradora en una secuencia frustrante, especialmente cuando permanece cerca de una zona durante demasiado tiempo y obliga a buscar una salida con muy poco margen de error.

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También existen momentos donde el juego reduce todavía más las herramientas disponibles, aumentando la sensación de vulnerabilidad. La abundancia de objetos de curación y el sistema relacionado con las bolsas intravenosas ayudan a compensar parcialmente estas situaciones.

En contraste, hay momentos donde el juego cambia las reglas y aprovecha esa variación para generar algunas de sus mejores escenas. Una sección avanzada que introduce una escopeta y una dinámica de persecución diferente demuestra que el juego puede sorprender cuando modifica temporalmente su fórmula.

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Rendimiento y apartado técnico

En el material proporcionado, la versión de PC fue probada utilizando una RTX 4060 con la configuración gráfica en alto y sin experimentar caídas de rendimiento perceptibles.

A nivel visual, los escenarios, la niebla, la iluminación y los rostros de los personajes destacan especialmente. El principal detalle negativo mencionado es que algunas zonas pueden resultar demasiado oscuras, aunque se trata de una molestia menor.

El diseño sonoro también cumple una función importante dentro de la jugabilidad, ya que ciertos sonidos permiten identificar cuándo un enemigo aparece en el CRTV o cuándo el jugador ha sido detectado.

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Todo esto contribuye a que el apartado audiovisual no sea solamente decorativo. La imagen y el sonido están directamente relacionados con la exploración y la supervivencia.

Conclusión

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Silent Hill: Townfall es una experiencia recomendable para quienes disfrutan del terror psicológico, los acertijos, la exploración y las historias que exigen atención. Su propuesta puede resultar menos atractiva para quienes buscan combate constante o un sistema de sigilo más profundo.

A pesar de algunos problemas de ritmo, acertijos irregulares y momentos donde el sigilo puede resultar frustrante, el conjunto consigue construir una experiencia de terror con identidad propia. Si se busca un Silent Hill diferente, centrado en el misterio y la atmósfera, vale la pena darle una oportunidad.

Calificación Silent Hill: Townfall Volkgames

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