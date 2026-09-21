Video | Futbolista ex Selección Inglaterra sufrió insólito accidente durante calentamiento

Andros Townsend, futbolista que pasó por la selección de Inglaterra, Tottenham, Crystal Palace, entre otros equipos, se ha vuelto viral en redes sociales tras un insólito accidente del que fue víctima durante el calentamiento durante el descanso del primer tiempo de un partido de fútbol de su equipo PT Prachuap Football Club, de la primera división de Tailandia. El deportista se encontraba entrenando cuando el conductor de una aplanadora de césped le pasó por encima.

En video quedó grabado el momento cuando el extremo de 35 años recibió un pase, tocó el balón con la pierna izquierda saltando y cuando cayó con su pierda derecha el conductor de la aplanadora, quien estaba mirando hacia otro lado, le pasó por encima y el 14 quedó debajo del vehículo.



¿Cómo está Andros Townsend?

Por fortuna, Andros Townsend no resultó lesionado tras el accidente y, a través de sus redes sociales, minimizó lo sucedido y dijo que “mis bandas iliotibiales nunca se habían sentido tan liberadas”. El futbolista también compartió una publicación que lo etiquetaba como "El rey de los memes en la historia de la liga tailandesa", añadiendo las palabras "confía en mí", añadiendo caras riéndose.

Townsend finalmente sí pudo jugar el partido que su equipo, PT Prachuap Football Club, perdió 3 – 0 de visitante contra Pattani F. C. En la tabla de posiciones, el equipo del inglés se encuentra cuarto con 6 puntos y 3 partidos jugados.



Publicidad

Andros Townsend ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el fútbol inglés. Formado en el Tottenham Hotspur, club con el que disputó 93 partidos y marcó 11 goles entre 2009 y 2016, acumuló experiencia mediante varias cesiones en equipos como Yeovil Town, Leyton Orient, Milton Keynes Dons, Ipswich Town, Watford, Millwall, Leeds United, Birmingham City y Queens Park Rangers. En 2016 pasó al Newcastle United, donde anotó cuatro goles en 13 encuentros, antes de fichar por el Crystal Palace, equipo en el que vivió su etapa más estable al jugar 185 partidos y marcar 16 tantos entre 2016 y 2021. Posteriormente defendió los colores del Everton (27 partidos y 7 goles) y del Luton Town (32 partidos y un gol).

En los últimos años continuó su trayectoria internacionalmente con el Antalyaspor de Turquía, donde registró 23 apariciones y dos goles, y con el Kanchanaburi Power de Tailandia, sumando 30 encuentros y tres anotaciones. Desde 2026 forma parte del PT Prachuap tailandés. A lo largo de su carrera profesional, Townsend se ha destacado como un extremo veloz y desequilibrante, acumulando más de 480 partidos oficiales y cerca de 50 goles en clubes de Inglaterra, Turquía y Tailandia.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias