EA SPORTS FC 27 | RESEÑA: Un cambio que sí se siente

Después de varias entregas construidas sobre una fórmula bastante conocida, EA SPORTS FC 27 busca darle un nuevo aire a la serie. El cambio no está en convertir el juego en algo completamente diferente, sino en modificar algunos de los sistemas que determinan cómo se juega un partido y, especialmente, cuánto control tiene el jugador sobre lo que ocurre en la cancha.

El cambio más evidente está en la defensa. Los centrales ahora siguen mejor los movimientos de los atacantes, mientras que los laterales responden de manera más coherente a la estructura de cada jugada. Esto reduce situaciones en las que la inteligencia artificial parecía encargarse de resolver automáticamente los errores defensivos. En FC 27, controlar correctamente al defensor vuelve a ser importante.

Esta decisión hace que defender sea más exigente, pero también más satisfactorio cuando una intercepción o una entrada salen bien. El juego recompensa una participación más activa y castiga quedarse esperando que los compañeros controlados por la IA solucionen cada situación.



El fútbol pide más atención

La defensa no es el único apartado que recibió cambios. El movimiento de los jugadores también se siente más trabajado. Los compañeros encuentran espacios con mayor naturalidad y las carreras curvas permiten generar líneas de pase diferentes alrededor de los defensores.

El fútbol pide más atención Cortesía: EA

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Esto tiene un efecto directo sobre los pases. Las combinaciones cortas responden bien, los pases filtrados funcionan cuando se ejecutan en el momento adecuado y el control direccional resulta más consistente. Eso no significa que desaparezcan completamente los pases extraños o las decisiones inesperadas, pero dejan de ser una parte constante de la experiencia.

El juego por las bandas también adquiere mayor importancia. Los centros dejan de sentirse como una acción que simplemente consiste en presionar un botón y esperar que el balón encuentre al atacante correcto. La posición dentro del área, el movimiento previo y el momento del envío tienen más peso.

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Aquí entra una nueva mecánica para los cabezazos, que enfrenta directamente a atacantes y defensores por la posición. La altura sigue teniendo importancia, pero un jugador más bajo puede imponerse si interpreta mejor la trayectoria y llega antes al balón. Esto convierte los centros en jugadas que requieren más planificación.

Driblar también tiene consecuencias

El regate recibe una modificación interesante con el sistema de desequilibrio. Los jugadores que abusan de los movimientos de habilidad pueden terminar perdiendo el balón si intentan encadenar acciones sin leer correctamente lo que está pasando.

Driblar también tiene consecuencias Cortesía: EA

Al mismo tiempo, los futbolistas técnicamente mejores responden con mayor precisión en espacios reducidos. El resultado es que las diferencias entre los jugadores se sienten más relacionadas con sus capacidades individuales y no simplemente con la posibilidad de ejecutar movimientos constantemente.

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Los porteros también muestran una evolución. Continúan existiendo algunas situaciones cuestionables, especialmente en determinados centros, pero las reacciones débiles y los rebotes que terminan directamente en los pies de los atacantes son menos frecuentes. Su recuperación después de las acciones también es más rápida y tienen una mejor lectura de las jugadas a balón parado.

En conjunto, estos cambios no reinventan FC, pero sí consiguen algo importante: hacen que el jugador sienta que tiene más responsabilidad sobre lo que ocurre durante un partido.

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El problema está en los menús

Paradójicamente, una de las mayores dificultades de FC 27 aparece lejos de la cancha.

El juego ofrece una cantidad considerable de opciones relacionadas con asistencias, instrucciones tácticas, comportamientos y roles de los futbolistas. El problema es que no explica suficientemente bien cuánto pueden modificar estas opciones la manera en que se comporta un equipo.

Una configuración incorrecta puede provocar que los jugadores ocupen espacios poco útiles, que los extremos dejen de proporcionar amplitud o que los defensores abandonen posiciones que parecían lógicas. Cambiar determinadas instrucciones puede solucionar estos problemas, pero llegar a esa respuesta requiere experimentar por cuenta propia.

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Esto genera una situación curiosa: FC 27 tiene más profundidad táctica, pero no necesariamente enseña al jugador a aprovecharla.

Un sistema de explicaciones visuales sería especialmente útil. Mostrar cómo una instrucción cambia los movimientos de un futbolista o qué espacios debería ocupar permitiría entender mejor las consecuencias de cada decisión. La personalización es positiva; la falta de orientación alrededor de ella, no tanto.

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Balones parados con más estrategia

Los tiros de esquina también cambian. Después de establecer la dirección y la potencia del envío, el jugador puede tomar el control de los futbolistas que están dentro del área para intentar desmarcarlos.

La idea combina dos sistemas que anteriormente funcionaban por separado. Ahora es posible preparar el lanzamiento y posteriormente mover al atacante para intentar perder la marca, incluso utilizando movimientos que engañen al defensor antes de buscar el balón.

La mecánica aporta una capa estratégica interesante, aunque su efectividad todavía depende de que los jugadores aprendan a utilizarla. Además, añade tiempo a una acción que anteriormente podía ejecutarse de manera más rápida.

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The Grounds cambia el ritmo

La gran novedad fuera de la cancha es The Grounds, un espacio social que busca ampliar la forma en que los jugadores interactúan con FC 27.

The Grounds cambia el ritmo Cortesía: EA

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El escenario funciona como una especie de ciudad abierta en la que se crea un avatar y se recorren diferentes zonas. Allí existen partidos y actividades de distintos formatos, incluyendo enfrentamientos uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, Rush, minijuegos y espacios para reunirse con otros jugadores. También incorpora los elementos relacionados con Clubs.

El concepto resulta interesante porque ofrece una alternativa a los modos más competitivos. No todo tiene que estar ligado a una clasificación, una recompensa semanal o una optimización constante. The Grounds permite entrar, jugar un rato y cambiar de actividad.

Además, cuenta con tres distritos: Montclair, relacionado con Francia; Zeiza, inspirado en Argentina; y Parkside, de temática británica. Sin embargo, el apartado cultural se queda corto. Los espacios tienen la apariencia correspondiente, pero no profundizan demasiado en las tradiciones futbolísticas que representan.

También es un modo que necesita tiempo. Su futuro dependerá de la cantidad y calidad de las actualizaciones que reciba y de que exista una comunidad suficiente para mantener activas sus actividades.

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Career Mode da un paso importante

Career Mode recibe uno de los cambios más interesantes de la entrega: el mercado de fichajes.

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Las negociaciones ahora se desarrollan mediante diferentes etapas y utilizan datos de Expected Transfer Value para establecer una referencia sobre el valor de los futbolistas. Las operaciones pueden incluir cláusulas de recompra, porcentajes de futuras ventas, derechos de primera opción y préstamos posteriores.

Este cambio hace que contratar a un jugador tenga mayor peso dentro de una temporada. Ya no se trata simplemente de ofrecer una cantidad y cerrar la operación, sino de negociar bajo diferentes condiciones.

También aparecen cambios en la valoración de los futbolistas. Dynamic OVR permite que las calificaciones varíen según el rendimiento durante la temporada, lo que hace que el seguimiento de los jugadores tenga mayor relevancia.

El sistema no es perfecto, porque los clubes controlados por la IA todavía pueden tomar decisiones que no siempre parecen lógicas. Sin embargo, el mercado tiene una estructura más reconocible y las identidades de los equipos influyen en determinadas decisiones.

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Ultimate Team: cambios con matices

Ultimate Team presenta novedades, aunque aquí la evolución resulta menos contundente.

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La FUT Gallery almacena los jugadores obtenidos y los organiza en diferentes conjuntos relacionados con clubes, ligas, tipos de cartas y otros criterios. Completar estos grupos genera una calificación y recompensas. También aparecen las cartas holográficas, mientras que desaparece la distinción entre cartas normales y raras dentro de las categorías de Bronce, Plata y Oro.

La idea tiene potencial, pero su ejecución puede sentirse demasiado automática. El sistema permite actualizar los conjuntos prácticamente con un botón, reduciendo parte de la decisión estratégica que podría tener una mecánica de colección.

Los Squad Building Challenges también reciben una simplificación mediante los Streamlined SBC, que permiten seleccionar jugadores elegibles a partir de determinados criterios. Es un cambio que facilita el proceso, aunque también reduce parte de la complejidad tradicional.

Por otro lado, la experiencia para quienes prefieren jugar contra la IA mejora. Squad Battles y los eventos para un jugador ofrecen más razones para avanzar sin depender exclusivamente del multijugador competitivo.

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El problema conocido de la monetización, eso sí, permanece. FC Points, progresión premium y la economía de cartas mantienen la posibilidad de acelerar el progreso mediante dinero real.

Rush necesita mejores herramientas

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Rush sigue siendo una propuesta entretenida cuando todos los jugadores colaboran, pero el matchmaking aleatorio puede convertirse rápidamente en un problema.

Un jugador que abandona su posición, deja de participar o utiliza el control del portero de manera irresponsable puede afectar a toda la partida. Por eso, el problema no parece estar tanto en el formato como en las herramientas disponibles para controlar el comportamiento de los usuarios.

Una detección de jugadores ausentes más efectiva, mejores sistemas contra comportamientos perjudiciales y consecuencias dentro del juego serían cambios más importantes que añadir otra capa de recompensas.

Conclusión

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EA SPORTS FC 27 es una evolución sólida para quienes buscan un fútbol que premie más la participación directa. Los cambios en defensa, movimiento, pases, regates y porteros consiguen que los partidos se sientan más controlables, mientras Career Mode y The Grounds aportan novedades relevantes.

Es recomendable especialmente para jugadores habituales de la serie y para quienes disfrutan de Career Mode o quieren una alternativa más relajada con The Grounds. Vale la pena jugarlo, aunque algunas de sus nuevas ideas todavía necesitan tiempo y actualizaciones para demostrar todo su potencial.

Calificación EA SPORTS FC 27 volkGames

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