Splitgate 2 llegará a consolas el próximo año prometiendo grandes batallas multijugador

Pocas secuelas generan expectativas tan altas como Splitgate 2, la nueva entrega del exitoso shooter PvP que transformó el género en 2021. Desarrollado por 1047 Games, este título promete no solo continuar la legendaria jugabilidad de su predecesor, sino también elevar la experiencia a cotas inimaginables. Con su lanzamiento previsto para 2025, Splitgate 2 se posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos del mundo de los videojuegos competitivos.

La revelación de Splitgate 2 llega con un tráiler cinemático que no solo captura la esencia de la acción frenética que define al juego, sino que también introduce nuevas dinámicas como las tres facciones únicas, permitiendo a los jugadores elegir y progresar según su estilo de juego preferido. Esta característica augura una profundización en la estrategia y personalización, aspectos que los fans de la franquicia valoran enormemente.

Splitgate 2 estará disponible en múltiples plataformas, incluyendo PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4, asegurando que la mayor cantidad de jugadores posible pueda sumergirse en su universo. Además, el juego ha sido desarrollado desde cero utilizando Unreal Engine 5, lo que garantiza una calidad gráfica de punta y una jugabilidad optimizada que se espera establezca un nuevo estándar para los shooters en primera persona.

En un esfuerzo por integrar aún más a su comunidad, 1047 Games ha lanzado la Splitgate 2 Companion App. Disponible en dispositivos Android e iOS, esta aplicación no solo sirve como una extensión del juego, sino como una plataforma para profundizar en el lore de Splitgate a través de cómics y coleccionables que ofrecen recompensas en el juego. El primer número de la serie de cómics "Splitgate: The Games We Play" ya está disponible, prometiendo añadir capas de profundidad al ya rico universo del juego.

El equipo detrás de Splitgate 2 es un verdadero dream team de la industria de los videojuegos, con veteranos que han trabajado en títulos icónicos como Call of Duty, Overwatch y Halo. Este grupo de talentos promete no solo mantener la esencia de Splitgate, sino también innovar y expandir sus horizontes, asegurando que tanto los nuevos jugadores como los veteranos encuentren algo único y emocionante en esta nueva entrega.

Con el lanzamiento programado para 2025, los aficionados tienen suficiente tiempo para prepararse para lo que promete ser una revolución en los juegos de disparos competitivos. Splitgate 2 no solo continuará la legendaria jugabilidad que fans adoran, sino que también introducirá elementos innovadores que prometen mantener a los jugadores enganchados y desafiados.

Además se está configurando para ser más que una secuela; es un salto hacia el futuro de los eSports y los shooters PvP, fusionando alta tecnología con una jugabilidad adictiva y estratégica.

