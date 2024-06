Square Enix revela nuevos juegos y emocionantes actualizaciones

Durante la transmisión del Nintendo Direct, Square Enix ha sorprendido a los fanáticos con una serie de anuncios emocionantes que marcarán un verano inolvidable para los amantes de los RPG. Entre las revelaciones más destacadas se encuentra la fecha de lanzamiento del muy esperado Dragon Quest III HD-2D Remake, que llegará el 14 de noviembre de 2024. Además, la compañía ha anunciado la llegada de Dragon Quest I & II HD-2D Remake en 2025, ofreciendo a los fans dos clásicas aventuras RPG por turnos reimaginadas con gráficos modernos.

DRAGON QUEST III HD-2D Remake: un regreso triunfal

Dragon Quest III HD-2D Remake es una impresionante reinterpretación de la clásica obra maestra que inicia la trilogía de Erdrick. Con gráficos HD-2D sorprendentes y una narrativa refinada, este remake invita a los jugadores a embarcarse en una épica aventura de fantasía para salvar el mundo de un oscuro mal. Los fans podrán disfrutar de esta reimaginación en plataformas como Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S y PC vía Steam y Microsoft Store en Windows.

"Comienza el legado", señala Square Enix en su anuncio, destacando que esta nueva versión ofrece una experiencia de juego enriquecida tanto para los veteranos de la saga como para los nuevos jugadores. Las preventas ya están disponibles, incluyendo una edición estándar y una edición de coleccionista con regalos exclusivos.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake:

En 2025, los jugadores podrán disfrutar de Dragon Quest I & II HD-2D Remake, que continúa la narrativa de la trilogía clásica de RPGs. Esta colección traerá dos aventuras icónicas reimaginadas para las consolas modernas, aunque los detalles específicos sobre las plataformas serán revelados más adelante.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Otro anuncio impactante es el remake en alta definición de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, que llegará a consolas y PC el 24 de octubre de 2024. Desarrollado por el equipo responsable de Trials of Mana, este remake moderniza el aclamado título de 1993 con gráficos actualizados, jugabilidad renovada y mejoras significativas que atraerán tanto a los fans de siempre como a los nuevos jugadores.

En Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, los jugadores se embarcan en una aventura multigeneracional para proteger y expandir su imperio contra los legendarios siete héroes. Con el innovador sistema de escenario de forma libre, las decisiones del jugador influirán en la historia y determinarán el destino del imperio. Este título estará disponible en formato físico para Nintendo Switch y PlayStation 5, y en formato digital para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC vía Steam.

FANTASIAN Neo Dimension:

El creador de FINAL FANTASY, Hironobu Sakaguchi, y el célebre compositor Nobuo Uematsu regresan con FANTASIAN Neo Dimension, una versión mejorada del RPG original lanzado en 2021 para Apple Arcade. Este nuevo título incluirá voces en inglés y japonés, una opción de dificultad adicional y un sistema de combate por turnos refinado, ofreciendo una experiencia moderna y cautivadora.

En FANTASIAN Neo Dimension, los jugadores acompañarán a Leo en su misión para recuperar sus recuerdos y resolver el misterio de una extraña infección mecánica que amenaza su mundo. Con más de 150 encantadores dioramas hechos a mano, este juego promete una experiencia visualmente impresionante y una narrativa envolvente. Estará disponible en invierno de 2024 para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC vía Steam.

Con estos emocionantes anuncios, Square Enix se prepara para ofrecer un verano lleno de aventuras inolvidables para los amantes de los RPG. Los fans pueden esperar una variedad de experiencias enriquecedoras que continuarán elevando el estándar de los juegos de rol.

