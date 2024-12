World of Warships celebra la navidad con nuevos eventos, barcos históricos y variedad de recompensas

La esperada actualización 13.11 de World of Warships ya está disponible y, como era de esperarse, trae consigo un cargamento de sorpresas y novedades para celebrar la llegada de la Navidad. Esta nueva actualización no solo está llena de contenido festivo, sino que también trae una serie de eventos especiales, barcos históricos, recompensas y, por supuesto, un regreso triunfal de las Batallas Asimétricas. Volkers acompáñanos en este repaso por todo lo que trae la última actualización de World of Warships.

Un espíritu navideño en el agua

Wargaming, el desarrollador detrás de World of Warships, ha decidido impregnar esta actualización de un espíritu navideño muy especial, donde los jugadores serán parte de un mundo invernal lleno de regalos y eventos únicos. Con la llegada de la temporada, los jugadores podrán disfrutar del evento “Maravillas del Ártico”, que introduce el puerto de Nordlyshavn. Este puerto se viste con luces navideñas y un árbol festivo que se puede decorar con adornos obtenidos al participar en las batallas. A medida que los jugadores vayan adornando el árbol, se irán desbloqueando premios exclusivos como contenedores, acceso a la cuenta Premium y mucho más.

El puerto de Nordlyshavn está preparado para ofrecer una experiencia invernal única de juego Imagen: cortesía Wargaming

El calendario de Adviento regresa con su propuesta más clásica: ofrecer recompensas diarias a los jugadores durante todo el mes de diciembre. Además, al completar ciertas metas en el evento, los jugadores podrán ganar el camuflaje permanente Cielo de Año Nuevo, contenedores de Más Carbón y la bandera Junto a la Chimenea. Sin duda, la Navidad ha llegado para quedarse, y en World of Warships no se ha escatimado en detalles para ofrecer la mejor experiencia festiva.

La nueva actualización 13.11 de World of Warships lleva a los jugadores a vivir las maravillas navideñas Imagen: cortesía Wargaming

Nuevas aventuras y barcos históricos

Además de las festividades, World of Warships también ha incluido varios eventos y recompensas temáticas para enriquecer aún más la experiencia del jugador. El evento “Expedición al Polo Norte” cierra las aventuras de Li Wei y Olaf Lundgren, dos personajes que han sido parte de historias anteriores. A través de este evento, los jugadores podrán hacerse con el acorazado estadounidense North Carolina de nivel VIII, un barco histórico con gran prestigio. Aquellos que completen la expedición tendrán la oportunidad de conseguir también el acorazado alemán Schlieffen de nivel X, una de las naves más poderosas del árbol tecnológico.

No solo los barcos clásicos y nuevos están presentes en esta actualización. Las Recompensas Festivas también regresan entre el 1 de diciembre y el 9 de enero, permitiendo que los jugadores de barcos de nivel V en adelante completen misiones navideñas para ganar certificados de regalo de Papá Noel, que pueden ser canjeados por Contenedores de Regalos de Papá Noel o incluso mega regalos, lo que añade una capa extra de emoción a la navegación.

Así llega la actualización 13.11 a World of Warships con nuevos contenidos y sorpresas Imagen: cortesía Wargaming

Barcos emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial

Como parte de la actualización, World of Warships introduce dos barcos históricos de la Segunda Guerra Mundial que marcaron un antes y un después en la historia naval: el submarino estadounidense Archerfish y el portaaviones japonés Shinano. Ambos barcos participaron en una de las batallas más épicas de la guerra, en la que el Archerfish fue responsable del hundimiento del Shinano, el mayor portaaviones de la época.

El Archerfish, un submarino de nivel X, destaca por su capacidad de lanzar torpedos teledirigidos y sonar de alta velocidad, perfecto para la caza de barcos enemigos. Además, es el primer submarino en contar con instrucciones de combate que incrementan la recarga de consumibles. Por otro lado, el Shinano se comporta casi como un acorazado, con un nuevo escuadrón de bombarderos de salto para las batallas aéreas, así como un generador de cortina de humo táctico que permite una mayor maniobrabilidad en el campo de batalla.

Más contenido y mejoras

La actualización 13.11 también llega con mejoras en el equilibrio del juego, correcciones de errores y cambios que mejoran la jugabilidad. Además, los jugadores podrán disfrutar de dos nuevos capítulos temáticos del pase de evento, que profundizan en las historias de Li Wei y Olaf Lundgren a través de 25 niveles de recompensas exclusivas. Los astilleros de Hamburgo también están listos para iniciar la construcción de nuevos barcos como el Niord, un acorazado paneuropeo de nivel IX, y el Kalmar, un destructor paneuropeo de nivel V.

Con el regreso de las Patrullas de Clanes, las Batallas Asimétricas y nuevas temporadas de Batallas de Clanes y Peleas, World of Warships continúa ofreciendo contenido fresco y emocionante para todos sus jugadores.

Un invierno Naval imparable

La actualización 13.11 de World of Warships ha traído consigo un contenido repleto de novedades, desde barcos emblemáticos hasta eventos festivos que marcan el inicio de la temporada navideña en el juego. Con la inclusión de nuevos barcos, misiones temáticas y regalos especiales, World of Warships continúa demostrando por qué es uno de los juegos de combate naval más populares y queridos por la comunidad. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en estas batallas épicas mientras disfrutas de la magia navideña en alta mar.

