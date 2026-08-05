Ya es oficial: Tomb Raider revela un cambio que busca desafiar incluso a los veteranos

Desde sus primeros pasos en la industria, Tomb Raider ha construido una identidad que va mucho más allá de la exploración o los combates. Cada aventura de Lara Croft ha estado marcada por templos antiguos, escenarios llenos de secretos y desafíos que obligan a detenerse, observar el entorno y encontrar la solución antes de continuar el camino.

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Con el paso de los años, la franquicia ha evolucionado para adaptarse a nuevas generaciones de jugadores. Sin embargo, mantener el equilibrio entre la esencia clásica y las expectativas actuales no es una tarea sencilla, especialmente cuando se trata de recuperar uno de los títulos más importantes de toda la saga.

Ese ha sido precisamente uno de los mayores retos para los equipos responsables de la nueva entrega. Más allá de mejorar el apartado gráfico o actualizar las mecánicas de juego, el objetivo también ha sido preservar la sensación de descubrimiento que convirtió al título original en un referente dentro de los videojuegos de aventuras.



En los últimos meses, los desarrolladores han compartido diferentes adelantos sobre este proceso creativo mediante una serie de minidocumentales, mostrando cómo algunos de los aspectos más icónicos del juego han sido reconstruidos desde cero. Cada episodio ha permitido conocer decisiones de diseño que buscan respetar el legado de la franquicia sin quedarse ancladas en el pasado.



Ahora, esa serie suma un nuevo capítulo que pone el foco en uno de los pilares más recordados por los seguidores de Lara Croft.

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Amazon Game Studios y Crystal Dynamics publicaron el quinto episodio de su serie de minidocumentales dedicada al desarrollo de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, la reimaginación del clásico debut de Lara Croft lanzado originalmente en 1996.

Bajo el título "What kind of challenge keeps you thinking, long after you've solved it?", el nuevo video explica cómo Crystal Dynamics y Flying Wild Hog trabajaron para recuperar el espíritu de los acertijos del juego original, al mismo tiempo que los adaptaron a las expectativas del público actual.

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El episodio muestra cómo el diseño de niveles y la construcción de los escenarios fueron desarrollados de manera conjunta para crear desafíos que inviten a la exploración y obliguen a analizar el entorno antes de encontrar la solución. Además, también revela parte del proceso detrás de las trampas mortales que Lara Croft deberá superar durante su recorrido.

De acuerdo con los desarrolladores, la intención fue conservar la esencia de los rompecabezas que marcaron a la entrega de 1996, pero incorporando nuevas mecánicas y una presentación más moderna para ofrecer una experiencia renovada sin perder la identidad de la franquicia.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis llegará el 12 de febrero de 2027 y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch 2.

Este nuevo minidocumental hace parte de una serie en la que el estudio ha ido revelando diferentes aspectos del desarrollo del juego. Los episodios anteriores abordaron temas como la reimaginación del movimiento de Lara Croft, las criaturas presentes en Perú, la reconstrucción de esa región dentro del juego y el proceso creativo detrás de la protagonista.

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La nueva aventura se presenta como una experiencia de acción para un solo jugador con un fuerte enfoque narrativo, inspirada en el primer Tomb Raider de 1996. En esta versión, Lara Croft volverá a recorrer diferentes partes del mundo mientras intenta descubrir los secretos perdidos de la Atlántida.

Además de un apartado visual completamente renovado, el juego promete reinterpretar algunos de los momentos más emblemáticos del original. Entre ellos aparece el recordado enfrentamiento contra el T-Rex, ahora convertido en un encuentro cinematográfico de mayor escala, junto con escenarios inmersivos y acertijos clásicos reconstruidos con nuevas mecánicas.

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Con cada nuevo adelanto, Tomb Raider: Legacy of Atlantis deja más claro que su propuesta no busca reemplazar al clásico de 1996, sino reinterpretarlo para una nueva generación de jugadores. El más reciente episodio de su serie documental demuestra que los acertijos y las trampas seguirán siendo una parte fundamental de la experiencia, ahora con un diseño pensado para sorprender tanto a quienes crecieron con la saga como a quienes descubrirán por primera vez esta legendaria aventura.

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