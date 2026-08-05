Level Infinite prepara una sorpresa para gamescom 2026 y no todos los juegos han sido revelados

Cada edición de gamescom se convierte en una vitrina para descubrir lo que marcará el futuro de la industria de los videojuegos. Entre demostraciones exclusivas, anuncios inesperados y actividades para los asistentes, las compañías aprovechan el evento para mostrar sus proyectos más importantes y acercarlos por primera vez al público.

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Con la edición de 2026 cada vez más cerca, los estudios comienzan a revelar sus planes para una de las ferias más importantes del calendario gamer. Algunos apostarán por nuevas entregas de franquicias conocidas, mientras que otros buscarán sorprender con experiencias inéditas que todavía permanecen bajo reserva.

En ese escenario, uno de los nombres que volverá a tener una presencia importante será Level Infinite, sello que reúne producciones de distintos estudios alrededor del mundo y que en los últimos años ha fortalecido su catálogo con títulos de diversos géneros y plataformas.



Aunque varios de los juegos que estarán disponibles ya fueron confirmados, la compañía también dejó abierta la puerta a una sorpresa que solo se conocerá cuando se acerque el inicio del evento, alimentando la expectativa entre quienes asistirán a la feria en Alemania.



Fue precisamente este 5 de agosto cuando Level Infinite dio a conocer los detalles de su participación en gamescom 2026, confirmando que regresará a Colonia, Alemania, con un stand cargado de demostraciones jugables, actividades para los asistentes y avances de algunos de sus lanzamientos más esperados.

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Los visitantes podrán encontrar a la compañía en el pabellón 6.1, stand C071-A070, donde estarán disponibles experiencias desarrolladas junto a varios de sus estudios asociados.

Uno de los principales atractivos será CONTROL Resonant, la nueva entrega desarrollada por Remedy Entertainment. Durante la feria, los asistentes tendrán la oportunidad de jugar por primera vez esta secuela antes de su lanzamiento mundial, previsto para el 24 de septiembre de 2026.

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En esta nueva aventura, los jugadores controlarán a Dylan Faden mientras recorren un Manhattan alterado por fenómenos paranormales. El juego combinará habilidades sobrenaturales con un arma cuerpo a cuerpo capaz de cambiar de forma para enfrentar amenazas como los Hiss, los Mold y otras criaturas que distorsionan la realidad. El título llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Otro de los protagonistas será Dune: Awakening, desarrollado por Funcom. La feria marcará la primera ocasión en la que los asistentes podrán probar la versión para consolas del juego de supervivencia de mundo abierto ambientado en Arrakis. Además de explorar parte de su propuesta de exploración y creación, los visitantes también encontrarán un espacio temático para tomarse fotografías inspiradas en el universo de Dune.

La oferta de juegos continuará con Hunt: Showdown 1896, que llegará a gamescom con un adelanto interactivo de un nuevo evento dentro del juego. Durante la exhibición será posible jugar junto a los desarrolladores, conseguir artículos exclusivos, participar en actividades con cosplayers y visitar una sesión fotográfica ambientada bajo la llamada Luna de Sangre. También estará presente el invitado especial Raptobot, caracterizado como un cazador inédito para esta edición.

Como parte de las actividades dirigidas a la prensa, el estudio confirmó que ofrecerá entrevistas y un kit especial con información sobre un nuevo enemigo que será incorporado al juego.

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Sin embargo, uno de los anuncios que más llamó la atención fue que el stand incluirá un videojuego que todavía no ha sido anunciado oficialmente. Por ahora, Level Infinite no reveló detalles sobre este proyecto e indicó que compartirá más información a medida que se acerque el inicio de gamescom.

Más allá de los títulos jugables, el espacio de la compañía contará con diferentes actividades para los asistentes, entre ellas la Rueda del Infinito, donde será posible obtener premios exclusivos, además de sesiones fotográficas temáticas y otras experiencias relacionadas con los juegos presentes durante la feria.

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Con una mezcla de secuelas esperadas, demostraciones inéditas y un proyecto que continúa siendo un misterio, Level Infinite busca convertir su stand en uno de los puntos de interés de gamescom 2026, un evento que volverá a reunir a desarrolladores, jugadores y grandes franquicias en Colonia para mostrar parte del futuro de la industria.

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