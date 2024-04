Juan Pablo Aleart, el periodista argentino que denunció públicamente en televisión que él había sido abusado sexualmente por su tío desde que tenía tan solo 6 años, habló con Noticias Caracol Ahora.



“Horas después de haberlo hecho me siento liviano, me siento en paz, me siento en calma”, manifestó el periodista. También aseguró que las personas que viven este tipo de situaciones se acostumbran a vivir con angustia: “Esa mochila me la saqué. Me siento raramente bien, me siento liviano”.

El periodista argentino dijo que decidió revelar este difícil pasado de su vida porque “no aguantaba más, venía acumulando mucho dolor, tristeza, angustia, bronca e impotencia de ver que, aun presentando tantas pruebas en la justicia argentina, esta persona que abusó de mí está libre y con mi padre habría pasado algo similar”. Y es que, de acuerdo con la denuncia, su papá abusó de su hija, es decir, de la hermana del comunicador.

Juan Pablo afirma que le parece injusto que su tío, la persona que abusó de él sexualmente, y que su padre, quien habría abusado de la hermana de Aleart desde los 3 años, “hagan su vida tranquilos y que los que no estemos tranquilos seamos las víctimas”.

En cuanto a la determinación de revelar el hecho en televisión nacional, Juan Pablo aseguró que “fue muy difícil, tenía mucho miedo de hacerlo y quien me dio una ayuda muy importante para esto, ya en la última instancia, porque no paraba de buscar ayuda en un montón de gente, fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”.

La justicia argentina le reconoció a Aleart que efectivamente el abuso existió, pero que no se podía hacer nada porque el caso estaba prescrito. Según el periodista, uno de los jueces le dijo que sus afirmaciones eran “creíbles y fundadas”, pero que no había lugar a una acción judicial porque ya había pasado mucho tiempo.

Para Aleart, el hecho de que no se pudiera hacer nada en contra de su tío “es como si hubiera sido abusado en ese momento. Me ha dejado hecho pedazos los dos fallos en primera y segunda instancia”.

Aunque la noticia de la impunidad fue difícil para Juan Pablo, él dice que se recuperó: “Me armé en pedacitos de nuevo, junté valentía y seguí adelante”.