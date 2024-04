Un periodista argentino sacudió a la audiencia y a sus colegas durante una transmisión en vivo al revelar que fue víctima de abuso sexual. Se trata de Juan Pablo Aleart, quien al inicio del programa 'De 12 a 14' del Canal 3 aseguró que esta sería una emisión especial por lo que iba a compartir con los televidentes.

Inicialmente, el periodista argentino señaló que "mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante de mí, cuando yo era chico. Nos hacía creer a mí y a mi hermano que era un juego, que mi hermana exageraba. Pero la verdad siempre vence".

"Yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo", añadió.

Aleart aseguró que su progenitor tenía VIH, virus que terminó contagiando a su propia hija.



El reportero aseguró que le costó mucho convencer a su hermana de interponer la denuncia. Por fortuna, logró que ella se presentara ante la justicia. "Cuando mi padre fue notificado de la denuncia hace tres semanas y al no querer enfrentar la atrocidad que había cometido, decidió quitarse la vida, decidió suicidarse".



"Enterarme de esto fue una noticia muy impactante. Profundamente triste. Pero mi padre había tomado esa decisión desde el mismo momento en el que decidió abusar de su propia hija desde los 3 años con VIH. Lo que le esperaba era la condena penal o la condena social por haber cometido semejante atrocidad", aseveró.

El periodista argentino, desde el set del programa, se dirigió a su hermana: "En sus últimos mensajes en redes sociales, en Facebook en Twitter, (su padre) hizo lo que hizo siempre: trató de loca a mi hermana, habló de una ideación enferma. Pero de nuevo: la verdad siempre vence. Y es a mi hermana a quien quiero hablarle ahora. Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó. El monstruo decidió irse. Él decidió irse para siempre y para no volver nunca más a lastimarte, a hacerte daño. Lo que queda ahora es que construyas tu vida. La vida por la que tanto luchaste y la que tanto merecés. Con libertad. Sos libre. A volar Sofi, a volar".



Juan Pablo Aleart cuenta que fue abusado por su tío

"Como si fuera poco, hay más. Esta es solo una parte de la historia. Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el lugar de mi padre, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante", narró el periodista argentino.

Recordó que "cuando tenía 12, 13 años, con las pocas herramientas que tenía advertí en mi casa que esto estaba pasando. Todo lo que les estoy diciendo está en la justicia. Advertí y, como se podrán imaginar, en una casa así mis padres no hicieron nada. Y yo seguí siendo abusado una y otra vez y mi hermano también. A esta persona, que se llama Helvio Vila es a la primera que denuncié en todo este proceso judicial".

"Venía acá a trabajar en el auto llorando. Hacía de 12 a 14 durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie. Estuve con una profunda crisis de angustia. Perdí el sentido de la vida. No tenía ganas de reír, no tenía ganas de ir a fiestas, a nada. Solo quería estar con un pequeño pequeño grupo de personas", expresó Juan Pablo.