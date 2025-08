¿Vuelve el museo de los Warren? Annabelle cambia de custodio tras muerte de su anterior cuidador

La muñeca de Annabelle volvió a ser tema de conversación luego de que el comediante Matt Rife y el creador de contenido Elton Castee se convirtieran en los nuevos custodios del museo oculto fundado por Ed y Lorraine Warren, una de las colecciones paranormales más conocidas del mundo. Anteriormente, la muñeca había dado de qué hablar tras la muerte de Dan Rivera, investigador y encargado de custodiarla. Rivera falleció el 13 de julio de 2025 durante una gira en Gettysburg, Pensilvania, en el marco del evento Devils on the Run, en el cual se exhibía la famosa muñeca. Su muerte, que se produjo de manera repentina y sin causas claras, reavivó la discusión sobre la posible influencia maligna del objeto.

Así las cosas, tras la muerte del investigador, ahora es noticia que Matt Rife, humorista conocido por su creciente popularidad en redes sociales y escenarios de stand-up, anunció a través de TikTok que, junto a su colega Elton Castee, youtuber con trayectoria en contenido paranormal, ha asumido la tutela legal de la colección completa del Museo Oculto de los Warren, incluyendo la de Annabelle. Aunque no son propietarios de los objetos ni del inmueble donde se encuentra el museo, sí han sido nombrados como encargados oficiales por un periodo de al menos cinco años.



Matt Rife y Elton Castee planean reabrir museo de los Warren

"He adquirido oficialmente la casa y el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren, y me he convertido en el tutor legal durante al menos los próximos 5 años de toda la colección embrujada, incluyendo la muñeca Annabelle, junto con mi buen amigo @eltoncastee. Si me conoces, sabes que estoy obsesionado con lo paranormal y todo lo embrujado. También sabrás que las películas de El Conjuro son mis favoritas de terror", indicó el humorista en sus redes sociales.

El museo, ubicado en Monroe, Connecticut, fue fundado por los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, cuyas experiencias y casos inspiraron producciones cinematográficas como El Conjuro y Annabelle. Tras el fallecimiento de Lorraine Warren en 2019, la institución cerró sus puertas al público, y desde entonces su contenido ha permanecido bajo la custodia de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica (NESPR), dirigida actualmente por Tony Spera, yerno del matrimonio Warren.

Rife y Castee heredaron la responsabilidad de proteger una de las colecciones paranormales más emblemáticas del continente, y también han anunciado sus planes de reabrir el museo para visitas guiadas y estadías nocturnas. Según declararon en sus redes, su intención es brindar acceso al público interesado en conocer de cerca los elementos más célebres del archivo, incluyendo la muñeca Annabelle, resguardada desde hace décadas en una urna de vidrio con advertencias explícitas.

"Planeamos abrir la casa para pernoctaciones y visitas al museo para que puedas experimentar y aprender sobre la historia embrujada que rodea a este increíble lugar. Ed y Lorain Warren, sin duda, popularizaron la demonología y lo paranormal, y son el corazón mismo de algunas de las historias de terror más famosas de todos los tiempos: La Casa del Conjuro, Horror en Amityville, etc.", agregó.

Historia de Annabelle, muñeca que inspiró películas de terror

A diferencia de la versión cinematográfica, una muñeca de porcelana con expresión siniestra, la verdadera Annabelle es una muñeca de trapo tipo Raggedy Ann, fabricada en los años treinta. Su historia se remonta a 1970, cuando una joven estudiante de enfermería la recibió como obsequio. En cuestión de semanas, comenzaron a registrarse episodios extraños: desplazamientos inexplicables, cambios de postura y la aparición de mensajes en papel pergamino, según lo explicado por la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica (NESPR).

Posteriormente, un médium sugirió que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins habitaba la muñeca. Sin embargo, cuando los Warren tomaron el caso, concluyeron que se trataba de una entidad demoníaca que fingía ser una niña para ganar confianza. Desde entonces, Annabelle fue aislada en el museo, y múltiples relatos han alimentado su fama, incluyendo accidentes atribuidos a burlas o gestos irrespetuosos hacia ella por parte de visitantes.



¿Qué pasó con Dan Rivera, anterior custodio de Annabelle?

La reciente muerte de Rivera no ha sido atribuida oficialmente a ninguna causa sobrenatural. Las autoridades no encontraron indicios de violencia ni signos externos que indiquen un evento traumático. Rivera, además de ser investigador, era uno de los últimos custodios autorizados por NESPR para manipular la muñeca en sus giras, siempre con protocolos espirituales y acompañamiento religioso.

En mayo de 2025 circularon rumores sobre la desaparición de Annabelle, luego de que se publicaran videos que la ubicaban en lugares distintos al museo. No obstante, Tony Spera desmintió esas versiones y explicó que la muñeca había sido trasladada temporalmente para una serie de eventos bajo medidas de seguridad estrictas. La iniciativa formaba parte de un proyecto educativo autorizado, en el que Annabelle fue escoltada por custodios capacitados y un sacerdote católico para evitar riesgos. De hecho, Ed y Lorraine Warren también permitían exhibiciones controladas de ciertos objetos de su colección con fines informativos, sobre todo para educar sobre los riesgos de interactuar con elementos espirituales sin preparación.

