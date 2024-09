Duro relato de modelo en Medellín que denuncia haber sido abusada por productor de EE. UU.

Gabriela Marbella González, una modelo de Medellín, denunció a un supuesto productor musical, llamado Jesse Stream y proveniente de Estados Unidos, por abuso sexual. Afirmó que el hombre amenazó con acabar con su carrera si hablaba, pero ella decidió hacer público su caso porque “al callar abrimos la puerta para que este sujeto siga violentando a otras mujeres”.

“Pasé cinco días en urgencias porque no podía levantarme”

La joven narró en redes sociales lo que vivió en una casa finca de Copacabana, a las afueras de Medellín, cuando acudió para realizar un trabajo de modelaje.

Marbella es una modelo e influencer radicada en Medellín, amiga mía. Hace poco más de un mes vivió esto tan terrible y a día de hoy solo ha encontrado censura y 0 apoyo de la justicia colombiana. Este hombre ESTADOUNIDENSE se hace pasar por productor audiovisual (sigue) pic.twitter.com/TDmwTSfZ4e — Daniel (@__Hanzo_) September 25, 2024

“Fui víctima de algo que ninguna mujer debería vivir en su vida, acceso carnal violento por parte de un productor americano”, inició diciendo.

La modelo contó que el hecho ocurrió un fin de semana, después de que “me convocaron para una producción de tres días”.

Su abusador, afirmó la víctima, “se vende como un productor audiovisual de trayectoria y renombre en Estados Unidos y que vino a posicionar su marca aquí en Colombia, específicamente en Medellín, y busca modelos del medio que le generen credibilidad”.

“Este proyecto era para un video musical de un artista amigo suyo de Estados Unidos. (…) Asistí a hacer mi trabajo, con normalidad”, detalló Gabriela Marbella González.

Cuando fue a descansar, la asistente del señalado abusador le dijo que “durmiera en la habitación en la cual él tenía sus cosas. Realmente pensé que se estaba preocupando por mi comodidad”.

“A las once de la mañana, de la nada, este hombre entra a la habitación, sin mi consentimiento, totalmente desnudo, muy drogado. Elijo no mirarlo, levanto mis manos y le pido que por favor se saliera, que se pusiera ropa, totalmente aterrorizada”, narró.

Pero el hombre “me atacó, me arrastró del cabello por toda la habitación mientras yo intentaba escaparme. (…) Gritaba los gritos más aterradores de mi vida en una casa totalmente aislada donde nadie podía ayudarme. Había una música a muy alto volumen afuera”, agregó.

La modelo afirmó que el productor “fue extremadamente violento, aunque le suplicase que por favor no me hiciera nada”. Él “empezó a ahorcarme, a asfixiarme, me golpeaba”, y le aseguraba “que yo no iba a salir de ahí viva”, contó.

El abuso, aseguró, duró más de 30 minutos y ella finalmente pudo salir de ese lugar y volver con su familia en Medellín.

Según su relato, estuvo “cinco días en urgencias porque no podía levantarme. Mi cuerpo estaba totalmente golpeado y vulnerado por todas partes”.

Recalcó que “el dolor del alma jamás se me quitó” por algo que “no se lo merece nadie”.

“Me arrebataron absolutamente todo”: víctima de abuso en Medellín

Marbella afirmó que el productor, que se identifica en redes como The Hollywood Hustle, “amenazó con acabar mi carrera, amenazó con arrebatar mis redes sociales, amenaza que cumplió”.

“Mi cuenta solamente desapareció. Se trata de un sabotaje en el que me han querido silenciar de mil formas, me han amedrentado, así como me arrebataron absolutamente todo”, expresó.

Sin embargo, manifestó estar "segura de que no soy la única a la que probablemente le hizo lo mismo", por lo que pidió a otras posibles víctimas denunciar.

“Al callar abrimos la puerta para que este sujeto siga violentando a otras mujeres”, comentó, añadiendo: “Sé que no soy la primera, pero quiero ser la última”.