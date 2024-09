Haciéndoles creer que les estaban haciendo brujería, banda engañó a adultos mayores

Una banda estafó a varios adultos mayores haciéndoles creer que les estaban haciendo brujería, pero que podían librarse de las maldiciones pagando cuantiosas sumas de dinero.

El grupo criminal delinquió en Medellín y en los municipios de Rionegro, La Ceja, La Unión, Abejorral, El Carmen de Viboral e Itagüí, de Antioquia, entre los años 2018 y 2024.

¿Cómo engañaban a los adultos mayores?

Uno de los imputados tenía una emisora en la difundía información de esoterismo. Las víctimas, al comunicarse, eran estafadas, ya que les hacían creer que a ellos o a sus propiedades les habían hecho brujería.

Luego, con artimañas, ingresaban a las casas de sus clientes y, sin que ellos se dieran cuenta, “enterraban pequeños cofres con osamentas y amuletos. Luego les indicaban a las víctimas el lugar del entierro para enfatizar sus versiones y causarles temor e incertidumbre”, detalló la Fiscalía General de la Nación.

Las personas que creían estar bajo brujería les pagaban cuantiosas sumas de dinero. Una de las víctimas “entregó más de 30 millones de pesos como pago de eucaristías que se cumplirían en la sede papal en Roma (Italia)”, informó el ente investigador.

En otros tres casos, agregó, se cree que los ciudadanos vendieron sus casas a los presuntos delincuentes y nunca recibieron dinero por ellas.

La banda que supuestamente combatía la brujería también les daba un número a sus víctimas con el que supuestamente se iban a ganar la lotería.

No los enviaron a prisión

Pese a que los estafadores obtuvieron ganancias ilegales superiores a los 1.000 millones de pesos, el juez decidió no privarlos de la libertad y les ordenó que demuestren buena conducta, se presenten cuando sean requeridos por la justicia, no pueden salir del país ni seguir ejerciendo actividades de brujería.

Además, el dueño de la emisora, con el alias de Joel, no podrá usar la emisora y deberá anular cualquier mensaje radial en el que se anuncien tratamientos curativos o relacionados con el esoterismo.

La banda la integrarían: Jhoan Stiven Patiño Eusse, alias Andrés; Fabián Andrés Valencia Girón, alias Joel o el Maestro David; Diego Alejandro Vargas Ossa, alias Pepe o el Cardenal, y Germán Antonio Duque Ramírez, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada en la modalidad de delito masa. Ninguno aceptó los cargos.

La Fiscalía apeló el fallo.