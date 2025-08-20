Publicidad

Video: autoridades investigan a mujer que prendió fuego a la moto de su expareja en Antioquia

Video: autoridades investigan a mujer que prendió fuego a la moto de su expareja en Antioquia

Según las autoridades la pareja no había presentado antecedentes de violencia intrafamiliar.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: agosto 20, 2025 08:20 p. m.
San Roque
La mujer había golpeado violentamente la motocicleta.
Tomado de redes.

Un hecho de intolerancia sorprendió a los habitantes de San Roque, Antioquia. Una mujer, aparentemente cegada por la rabia luego de terminar su relación sentimental, atacó la motocicleta de su expareja en plena vía pública hasta reducirla a cenizas.

El altercado comenzó cuando la mujer golpeó el vehículo con objetos contundentes, para luego pincharle las llantas con un arma cortopunzante, mientras decenas de curiosos observaban. La Policía intervino y consiguió dispersarla; sin embargo, minutos más tarde ella regresó con gasolina y prendió fuego a la moto frente a todos.

Gracias a la reacción de comerciantes de la zona, que usaron extintores para controlar las llamas, el incendio no pasó a mayores. Pese a la magnitud del hecho, la mujer huyó antes de ser detenida y el propietario de la moto decidió no interponer denuncias.

De acuerdo con las autoridades, la agresión se habría originado luego de que el hombre decidiera poner fin a la relación. No existen reportes previos de violencia intrafamiliar entre ambos.

