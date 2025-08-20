Video: autoridades investigan a mujer que prendió fuego a la moto de su expareja en Antioquia

Un hecho de intolerancia sorprendió a los habitantes de San Roque, Antioquia. Una mujer, aparentemente cegada por la rabia luego de terminar su relación sentimental, atacó la motocicleta de su expareja en plena vía pública hasta reducirla a cenizas.

El altercado comenzó cuando la mujer golpeó el vehículo con objetos contundentes, para luego pincharle las llantas con un arma cortopunzante, mientras decenas de curiosos observaban. La Policía intervino y consiguió dispersarla; sin embargo, minutos más tarde ella regresó con gasolina y prendió fuego a la moto frente a todos.

Gracias a la reacción de comerciantes de la zona, que usaron extintores para controlar las llamas, el incendio no pasó a mayores. Pese a la magnitud del hecho, la mujer huyó antes de ser detenida y el propietario de la moto decidió no interponer denuncias.

De acuerdo con las autoridades, la agresión se habría originado luego de que el hombre decidiera poner fin a la relación. No existen reportes previos de violencia intrafamiliar entre ambos.

🚨 En San Roque, nordeste de Antioquia, se registró un hecho que rápidamente se volvió viral: una mujer incendió la motocicleta de su pareja, aparentemente tras descubrirlo con otra mujer.

📲 El video circula en redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones.#SanRoque… pic.twitter.com/TDTjdzhiN2 — Nación Paisa (@NacionPaisa) August 20, 2025

