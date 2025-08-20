Gobierno Nacional le pide a Nicaragua que reconsidere otorgar asilo político a Carlos Ramón González

La Cancillería y el ministerio de Justicia enviaron un comunicado pidiendo al gobierno de Nicaragua que reconsidere otorgar el asilo político al exdirector del Dapre Carlos Ramón González, investigado por el caso de corrupción de la Ungrd. El exfuncionario, de 66 años, tiene una orden de captura vigente por su presunta participación en el desvío de recursos de la Ungrd para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"El señor Carlos Ramón González Merchán enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de delitos comunes tipificados en la legislación penal colombiana. La decisión de conceder asilo político al señor González Merchán desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua de 1929", indicó el comunicado.

El Gobierno colombiano reiteró que "Colombia solicita al Gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el señor González Merchán pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales".



¿Por qué se solicitó la extradición a Nicaragua?

La extradición se había solicitado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, argumentando que el exdirector del Dapre, quien viajó a Nicaragua en noviembre de 2024, renovó su residencia en ese país pese al proceso en su contra. A finales del año pasado, precisamente, el nombre de González ya sonaba en los testimonios del caso de los testigos como un articulador de la estrategia para favorecer a algunos congresistas con el objetivo de que los proyectos de Gobierno tuvieran un tránsito exitoso en el Legislativo.

Publicidad

Luego, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales la solicitud de la Embajada en Nicaragua al Gobierno de ese país. “La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritario con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramon González Merchán. Quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial como se explica en los documentos adjuntos a esta nota”, señalaba la solicitud.

La solicitud fue negada este miércoles, lo cual fue rechazado por el ministro del Interior, Armando Benedetti. “Más que ofender, es que si el Presidente de la República pide la extradición y ese país no corresponde, es algo inamistoso y agresivo, que no debe pasar”, indicó a los medios de comunicación el funcionario.

Publicidad

La Fiscalía imputó a González por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos. Parte del dinero usado para cometer los delitos provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL