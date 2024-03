La ‘vaca’ por las vías 4G en Antioquia sigue causando polémica. La colecta inició con una idea del expresidente Álvaro Uribe de donar un millón de pesos. A hoy, más de 5.000 personas han hecho aportes y hay más de 1.200 millones de pesos en la cuenta designada.



Luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara “suspender la cuenta de ‘la vaca’ innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones”, el secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, solicitó no estigmatizar a los ciudadanos.

“Lo que nosotros estamos respondiendo respetuosamente es que no se estigmatice a los ciudadanos y a las personas que vienen aportándole a la ‘vaca’. Este es un esfuerzo de un pueblo libre, hay libertad de los antioqueños y de los colombianos de aportarle a esta ‘vaca’ y lo estamos haciendo en un convenio que tenemos con Bancolombia, donde las cuentas son referenciadas y obviamente se revisa quiénes son los donantes o de dónde proceden los recursos para que haya tranquilidad de la ciudadanía al respecto”, señaló Prieto.

Sobre las afirmaciones de que el Clan del Golfo donó 10 millones de pesos para las vías 4G en Antioquia, el funcionario de la Secretaría de Hacienda afirma que “no hay ninguna certeza que diga que eso haya sucedido”.

“Recursos que no tengan claridad, que no podamos identificar bien la fuente, no ingresarán al presupuesto del departamento de Antioquia y se procederá a congelar con Bancolombia esos recursos, y con la Fiscalía y los organismos competentes a que tomen decisiones sobre esos recursos. Pero no podemos, reitero, estigmatizar a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que, de forma espontánea, solidaria - que ese es el valor más importante ante este proyecto, el valor natural de los antioqueños y de los colombianos, el de la solidaridad-, han venido aportándole a esta vaca”, subrayó.



En una publicación en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro fue más allá y le propuso al gobernador Andrés Julián Rendón “más bien implementar con el Gobierno nacional el cobro de valorización por las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquia”.

Publicidad

“De cualquier manera, el Gobierno nacional adelantará el proceso de cobro por valorización evitando castigar sectores poblacionales antioqueños con baja capacidad de pago”, finalizó el mandatario colombiano.