"Volvió a caer en sus garras": hermano de Laura Lopera revela detalles del novio canadiense

Juan Manuel Lopera, hermana de Laura Lopera, joven asesinada en Medellín y cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta con graves signos de violencia, contó en una entrevista con Caracol Ahora que la joven había terminado hace tres semanas su relación con el ciudadano canadiense, principal sospechoso del crimen.



Sin embargo, dice que por razones que no comprende terminó regresando con él.

"Ella ya había cortado la relación, no quería nada más con él. El hombre vuelve y la busca y no sé por qué ella volvió y cayó en las garras de él sabiendo cómo era el tipo. Ella se guardó muchas cosas, no las quiso decir", expresó Juan Manuel.

Además, el hermano de Laura Lopera aseguró que el sujeto no le gustaba que la víctima visitara a su familia. "El se veía ante la familia como una persona muy tranquila, pero a él no le gustaba que ella se acercara a la familia. Ella tuvo problemas con él por eso", añadió.

Canadiense señalado de asesinar a Laura Lopera le envió un violento audio

De otro lado, Noticias Caracol conoció el audio que el ciudadano canadiense, cuyo nombre aún se desconoce, le envió a la víctima con tono agresivo y medio de groserias.

Publicidad

"Te dije venga y hablemos, y resolver los problemas. Estoy enojado contigo, no me escuchas, debes escucharme. Venga y vamos a resolver todo. ¡No me hablas por WhatsApp! Y queja y queja. Bla, bla, bla. Párate", aseguró el extranjero.



El hermano de Laura relató cómo llegaron a la vivienda donde estaba el cuerpo de la joven: "Yo le escribía por las redes y no daba señal de nada. Ya entonces se nos dio la curiosidad de que un amigo de ella la trajo (al lugar de los hechos) y ahí nos dimos cuenta de la verdad de lo que había pasado".

El sospechoso del asesinato de Laura Lopera salió desde Rionegro hasta Bogotá y de la capital colombiana viajó a Guatemala.