Reportan colapso en Transmilenio este lunes 25 de agosto: calle 80, Caracas y NQS afectadas

Desde la mañana de este lunes 25 de agosto, las autoridades han reportado graves problemas de movilidad en Transmilenio. Las troncales más afectadas, acorde con reportes de la misma empresa de transporte público, son las de la avenida Caracas, calle 80 y NQS.

"Por bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur, la flota troncal realiza contraflujo y deja de prestar servicio la estación Calle 76 - San Felipe en ese mismo sentido", explica Transmilenio.

Noticia en desarrollo...