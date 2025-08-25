Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ENTREVISTA MINISTRO DE DEFENSA
ALEJANDRO EDER
VENEZUELA
ACCIDENTE AVIONETA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ FIGURA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan colapso en Transmilenio este lunes 25 de agosto: calle 80, Caracas y NQS afectadas

Reportan colapso en Transmilenio este lunes 25 de agosto: calle 80, Caracas y NQS afectadas

Al momento se presentan problemas de movilidad en diferentes troncales de Transmilenio. Reportes indican que las personas se estarían bajando de los buses, caminando hacia sus destinos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 25, 2025 07:55 a. m.
Comparta en:
Noticias Caracol (82).jpg
Diferentes puntos presentan alta congestión. -
Foto: redes sociales

Desde la mañana de este lunes 25 de agosto, las autoridades han reportado graves problemas de movilidad en Transmilenio. Las troncales más afectadas, acorde con reportes de la misma empresa de transporte público, son las de la avenida Caracas, calle 80 y NQS.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Por bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur, la flota troncal realiza contraflujo y deja de prestar servicio la estación Calle 76 - San Felipe en ese mismo sentido", explica Transmilenio.

Últimas Noticias

  1. Noticias Caracol (37).jpg
    Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 22 de agosto. -
    Foto: redes sociales (@ColombiaOscura_)

    Ciclista denuncia haber recibido disparo en Bogotá tras reclamarle a hombre con patineta eléctrica

  2. Hip Hop al Parque
    Las autoridades tuvieron que intervenir para reestablecer el orden. -
    Foto: redes sociales

    Más de diez uniformados de la Policía resultaron heridos en Hip Hop al Parque, en Bogotá

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Movilidad Bogotá

Transmilenio