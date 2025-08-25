Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Ciclista denuncia haber recibido disparo en Bogotá tras reclamarle a hombre con patineta eléctrica

Ciclista denuncia haber recibido disparo en Bogotá tras reclamarle a hombre con patineta eléctrica

El hombre se encontraba en una de las ciclorrutas de la capital colombiana cuando acontecieron los supuestos hechos. Esta es su denuncia

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 25, 2025 06:40 a. m.




En redes sociales se hizo viral una reciente denuncia en la que, presuntamente, un ciclista que transitaba por vías de Bogotá resultó herido de bala tras haberle hecho un reclamo a otro hombre, quien se movilizaba por la ciclorruta en una patineta eléctrica. Los hechos acontecieron, según el denunciante, el pasado viernes 22 de agosto en la carrera Séptima con calle 92., sobre las 8:10 de la noche.

La denuncia del hecho fue publicada desde la cuenta de X @ColombiaOscura_, misma que publicó el video en el que se evidenciaría lo ocurrido. El denunciante, quien aparece en la grabación con una herida en su pierna, dio a conocer que le había reclamado a su agresor por ir a alta velocidad, lo que desató la respuesta de quien lo atacó.

Un tercer transeúnte grabó los minutos posteriores al hecho, cuando el señalado agresor fue esposado por las autoridades. “Esto pasa aquí, al permitir los vehículos eléctricos (...) mírelo a él, está esposado porque sacó una pistola y le metió un pepazo al otro”, dijo quien grababa.

El hombre esposado, en los videos divulgados, se justificó diciendo que todo habría ocurrido luego de que la víctima lo hubiera insultado, tras este haberle reclamado por supuestamente ir conversando con otra persona, bloqueando los dos carriles. "Venían hablando por los dos carriles, le eché pito y me dice: respete h...", dijo.

El ciclista afectado también aparece en video. el impacto de la bala con la que fue atacado, al parecer, habría provocado una grave herida en la que se evidencia el lugar por el que entra y sale el respectivo proyectil. El ciclista dijo que, supuestamente, el hombre que se movilizaba en patineta eléctrica primero le apuntó en el pecho, pero posteriormente se le acercó y le disparó en su pierna. "Todo porque pasó echando pito y la madre. Qué elegancia de man", dijo otra de las personas que estaban en el punto.

La versión de la supuesta víctima fue la siguiente: "Primero me lo apuntó en el pecho y luego vino y me lo pegó. Se va para la cárcel por delincuente". Aunque en el video se ve presencia de algunos policías, por el momento no se ha emitido algún reporte o confirmación oficial de lo sucedido por parte de las autoridades.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

