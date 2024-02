Abuela de Dilan Santiago pide ayuda tras sufrir inesperado percance con su hija en un taxi

Blanca Nubia Joven, abuela de Dilan Santiago Castro, el bebé de 2 años encontrado muerto en un cultivo de papa en Usme, sur de Bogotá, comentó en Noticias Caracol que en su memoria guarda “unos recuerdos muy lindos con él”.



“Los recuerdos con Dilan son muy hermosos porque era un niño muy hermoso, era un niño muy activo, él era un niño que jugaba mucho con uno”, comentó doña Blanca.

Luego, la abuela de Dilan Santiago reveló que tras presentar indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, en la sede de Paloquemao, se le perdieron unos documentos.

“Nosotros salimos de los juzgados, cogimos un taxi, nos dirigimos donde nos estamos quedando. En el momento de la angustia, se nos quedó el bolso con la cédula de la niña”, refiriéndose a su hija, Derly Julieth Rivas, mamá de Dilan Santiago.

Doña Blanca le pide al conductor que, si de pronto encuentra el bolso de Derly, se comunique con ellas para recuperar el documento.

“Si el taxista de pronto encontró el bolso, si nos lo hace llegar, así a nosotros nos toque pagarle la carrera, nosotros le pagamos la carrera, pero pues que nos haga llegar la cédula de ella”, manifestó doña Blanca.

Derly también detalló cuáles fueron sus últimos momentos con Dilan Santiago: “Era un niño muy precioso, nos dábamos mucho amor, yo jugaba mucho con él. El día que él se perdió yo jugué mucho con él en la motico, lo paseaba con esa moto, compartía mucho con mi niño. Era un niño muy amoroso, a todo el mundo le daba amor. Yo no entiendo por qué hicieron eso con él, es que eso a mí es lo que no me entra. Si no me querían ver ahí, me hubieran dicho: ‘mujer, váyase, no te queremos ver acá', pero no hagan eso, de verdad, eso no se hace”.