Alcalde Galán no descarta racionamiento de energía en Bogotá "en el mediano plazo"

En medio del racionamiento de agua por la situación de los embalses en Cundinamarca, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no descarta tener un futuro racionamiento de energía en la capital colombiana.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo , un comerciante le preguntó al alcalde Galán: “¿Si no llueve, nos van a aplicar también cortes de energía?”. El mandatario local explicó que, aunque “nosotros no tenemos previsto en este momento eso, no depende de Bogotá eventualmente porque esto es una discusión nacional también. El nivel de embalses genera energía”.