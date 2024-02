Desgarrador testimonio de Laura Sarmiento tras accidente en moto: "No me quiero morir, ayúdenme"

Laura Sarmiento, locutora de La Kalle, sufrió un accidente mientras se desplazaba en una motocicleta que solicitó a través de una plataforma de transporte. En diálogo con Caracol Ahora, la comunicadora y su mamá dieron detalles del siniestro.



La presentadora reveló que se encuentra muy afectada por lo ocurrido: “Me duele mucho el pecho, la quijada, la cadera y los brazos. Dependo de enfermeras y de mi mamá para poder moverme. Afortunadamente no tengo fracturas, pero sí múltiples contusiones”.

Laura Sarmiento contó cómo se dieron los hechos y explicó que se dirigía a una cita médica por lo que solicitó el servicio de moto por la aplicación de transporte. El trayecto transcurría con normalidad hasta que se percató de que el conductor del vehículo se desplazaba a altas velocidades.

Fue entonces que la comunicadora le solicitó al individuo que condujera más despacio y allí la moto frenó abruptamente y chocó con un taxi, lo que provocó que la locutora saliera volando y terminara sobre el pavimento.

“Yo alcanzo a pedir ayuda. No sabía dónde estaba, ni qué había pasado. Cuando abrí los ojos el conductor me dijo ‘levántese, que no pasó nada’, yo le dije que no podía pararme. Entonces él se agacha, me quita el casco a las malas y ya después no lo volví a ver”, señaló.

Locutora de La Kalle denunció malos tratos:

Posteriormente, Laura Sarmiento fue atendida por personal médico de una ambulancia que llegó a la zona del accidente: “Yo les decía a ellos ‘por favor llévenme a una clínica, se los ruego'. Les decía ‘no me quiero morir, yo tengo un hijo’”.

Debido a la falta de SOAT, Laura Sarmiento no fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial, pero gracias al apoyo de un compañero de Blu Radio que se comunicó con la Secretaría de Salud pudo ser llevada. Sin embargo, el trato que recibió del personal no fue el mejor.

“Dentro de la ambulancia yo escuché que decían ‘tocó llevarla. Llévela así’. Una señora me trató tan mal, querían deshacerse de mí rápidamente porque ya no les servía”, precisó.

Por último, enfatizó que la empresa se contactó con ella para hacer efectiva una póliza, no obstante, le exigen evidencias del hecho, las cuales no ha podido entregar debido a que sigue hospitalizada en una clínica.