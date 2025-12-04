En vivo
MUNDO  / Destapan carta que envió exjefe de espionaje de Venezuela a Trump: pruebas que tiene contra Maduro

Destapan carta que envió exjefe de espionaje de Venezuela a Trump: pruebas que tiene contra Maduro

The Dallas Express reveló el contenido completo de la explosiva misiva del excoronel conocido como el 'Pollo' Carvajal. En su contenido asegura que la escribe para "expiar” y alertar a los estadounidenses.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 4 de dic, 2025
Destapan carta que envió exjefe de espionaje de Venezuela a Trump: pruebas que tiene contra Maduro
