Revelan nuevo video de caso de Jean Claude Bossart: lo que pasó tras atraco en norte de Bogotá

El asesinato de Jean Claude Bossard, joven empresario de 29 años atacado en un intento de hurto en la avenida 19 con calle 107, en el norte de Bogotá, sigue generando conmoción en la ciudad. El crimen ocurrió en pleno día, en un sector concurrido, cuando dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta abordaron a la víctima para robarle su bolso y su celular. Tras oponer resistencia, Bossard recibió un disparo que lo dejó gravemente herido. La escena quedó marcada ante varios ciudadanos que intentaron auxiliarlo mientras los responsables emprendían la huida.

Días después del hecho apareció un nuevo video conocido por Noticias Caracol, pieza clave para reconstruir los minutos posteriores al ataque. En la grabación se observa a un patrullero de la Policía que transitaba en bicicleta por el andén cuando escuchó los disparos y vio a los dos hombres escapar en una motocicleta de color naranja. En las grabaciones se logra observar que el patrullero baja la vía rápidamente, trata de detenerlos y posteriormente abre fuego contra estos asaltantes.

El material también registra el instante en que uno de los delincuentes, el parrillero, gira y le apunta con un arma al patrullero. Ante ello, el uniformado reacciona. Según el reporte, el policía desenfunda su arma de dotación y dispara contra los asaltantes, que intentaban escapar por la avenida 19 rumbo al norte de la capital. Los disparos causaron que la motocicleta cayera al suelo y con esta ambos señalados: uno quedo herido, un menor de 16 años imputado por la Fiscalía General de la Nación, y otro hombre mayor de edad, que fue abatido.



Denuncias ciudadanas, confirmadas por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el comandante de la Policía, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, informaron que la motocicleta involucrada ya había sido vista en el sector en semanas anteriores. Noticias Caracol también conoció otros videos del vehículo días antes en los que se observa cometer diferentes hurtos. En una de esas grabaciones, se muestra como uno de los hombres, montado en la moto, agrede a un ciudadano, lo hace caer y lo amenaza con un arma cortopunzante antes de huir. De igual forma, en un hecho similar, cometieron otro robo en la misma zona, donde hurtaron un celular y luego lo utilizaron para pedir un domicilio a través de una aplicación.



#Bogotá | Noticias Caracol obtuvo el video del policía que interceptó a los asaltantes que le quitaron la vida a Jean Claude Bossard. Los involucrados ya habrían cometido varios atracos en el sector.



Los habitantes del sector habían reportado estos episodios a las autoridades. La víctima del último hurto incluso identificó la vivienda donde residían los sospechosos en la localidad de Suba. Gerardo Sarmiento, veedor ciudadano de Usaquén, lamentó que, pese a las alertas, no se hubiese actuado a tiempo. “Ya tenemos registros de más de cuatro eventos que están registrados con videos y que la policía ya lo sabía”, afirmó. Y agregó: “A nosotros los ciudadanos nos piden que denunciemos. Nosotros denunciamos, hacemos la labor y pues no vemos el accionar de la policía que debería ser preventiva”.



Así fue la velatón de Jean Claude Bossart: padre del joven entregó nuevas palabras

Mientras tanto, la familia, amigos y vecinos de Jean Claude realizaron una velatón en el lugar donde cayó herido. Allí encendieron velas, llevaron flores y expresaron su solidaridad con los allegados. Su padre habló ante los asistentes y describió el profundo dolor que atraviesa la familia. “Mi vida se me partió en dos, me queda mi hija, gracias a dios, una hija maravillosa. Una hija que quiero muchisismo, pero se me fue mi gasolina… perdón a todos y gracias”. Conmovido, pidió que hechos como este no se repitan: “Esto no puede seguir pasando, yo no quiero que esto le pase a nadie, a ninguno de ustedes, tenemos que cambiar esta sociedad, esta sociedad no puede seguir así”.

También se refirió al adolescente que participó en el crimen, catalogando su actuación como un reflejo grave de la situación de inseguridad: “El hombre que le disparó, tenía 16 años, y dizque es un ‘niño’, un niño con un arma, no es un niño, es un asesino. Tenemos que empezar por llamar las cosas como son”, dijo. Y, finalmente, cuestionó la falta de herramientas de la Fuerza Pública para enfrentar estos delitos: “Y lo otro es que lo mataron porque no se dejó quitar el maletín, ¿o sea que la culpa fue mi hijo?, no, la culpa es que no tenemos una Policía con dientes”.

Entre los asistentes también habló Cristian Madero, uno de los mejores amigos del joven fallecido, quien manifestó su dolor. “Para mí no era sólo mi mejor amigo, no era sólo mi padre de bodas, sino era mi hermano… un chico lleno de vida, que no se puede creer que cumpla 30 años el viernes, y ese día lo vamos a enterrar”.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció públicamente tras el homicidio. En su mensaje, afirmó: “Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19. En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado”. Reveló además que la Policía ya había identificado la motocicleta semanas atrás: “La policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado”. Sin embargo, reconoció que no fue posible detenerlos: “Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos”.

