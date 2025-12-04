En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan nuevo video de caso de Jean Claude Bossart: lo que pasó tras atraco en norte de Bogotá

Revelan nuevo video de caso de Jean Claude Bossart: lo que pasó tras atraco en norte de Bogotá

Noticias Caracol conoció un nuevo fragmento de grabaciones captadas segundos después del asesinato del joven de 29 años la tarde del pasado 2 de diciembre. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 4 de dic, 2025
