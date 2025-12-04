Bogotá se prepara para recibir a Grupo Firme este viernes 5 y sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín como parte de su gira musical Órale Wey Fest Mex. Ante la anticipada afluencia de público, la administración de Transmilenio ha diseñado una operación especial para garantizar el transporte público de los asistentes, tanto para llegar al concierto como para su salida del mismo.



Estas son las rutas de TransMilenio para llegar al conciento

Para llegar al estadio, TransMilenio dispone de 13 servicios troncales regulares en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, ambas ubicadas sobre la troncal NQS Central. Entre las rutas troncales disponibles para la estación Movistar Arena se encuentran la 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72. Quienes se dirijan a la estación Campín – UAN tienen a su disposición servicios como la 4, B11, C25, G11, G42, D21, E42, H21 y L25. Se recomienda a los usuarios tener la tarjeta recargada antes de asistir al evento.

Adicionalmente, la red TransMiZonal complementa la oferta con 23 rutas que cuentan con paraderos situados en el entorno del estadio. Estos puntos de cobertura se encuentran en corredores importantes como la calle 63, la calle 53, la avenida NQS y la carrera 24, facilitando la conexión desde múltiples puntos de la ciudad.

Así serán las rutas para salir del estadio

El foco de la operación se centra en la evacuación una vez finalizadas las presentaciónes, por lo que TransMilenio ha habilitado las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN para que los usuarios puedan montarse a rutas troncales especiales que se dirigen a los principales portales de la ciudad. Las alternativas de desplazamiento incluyen rutas con destino a los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, ElDorado, Norte y Américas.



Desde la estación Campín – UAN, los asistentes podrán tomar servicios directos hacia el Portal Norte, el Portal Américas, en el primer vagón y en el segundo se encontrarán las rutas para el Portal Suba y el Portal Eldorado. Por su parte, la estación Movistar Arena ofrecerá rutas especiales que se conectan con el Portal Usme, el Portal 20 de Julio en el primer vagón y el Portal 80 y el Portal Sur en el segundo.



Es importante destacar que la operación de retorno se ajustará de manera dinámica conforme a la demanda de usuarios que se registre en las estaciones, con el fin de garantizar una salida eficiente y continua.

Según TransMilenio, se busca replicar el mismo esquema operativo que se realizó el pasado fin de semana, cuando se facilitó el regreso a casa de aproximadamente 10.000 asistentes a eventos como el concierto de Dua Lipa el pasado viernes, 28 de noviembre.

El subgerente de operaciones de TRANSMILENIO S.A., Jaime Monroy, señaló que la operación especial busca un retorno ordenado y oportuno, invitando a la ciudadanía a utilizar el transporte público para llegar y salir de los grandes eventos.



Recomendaciones para los asistentes al concierto de Grupo Firme

Si bien se amplían las alternativas de movilidad para la salida del concierto, es importante que los usuarios estén al tanto de las restricciones horarias. Los servicios de alimentación no contarán con extensión de horario para estas jornadas. De igual forma, el servicio TransMiZonal operará dentro de sus franjas horarias habituales y tampoco tendrá extensión.

Para agilizar el acceso a los buses y evitar contratiempos, las principales recomendaciones son mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave. Además, se aconseja planear el trayecto con antelación utilizando la aplicación oficial TransMiApp, o consultar los horarios y trazados detallados en la página web oficial del sistema.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL