Ojo, esta es la decoración navideña por la que podrían cobrarle cara multa o llevarlo a prisión

Aunque muchas familias tradicionalmente lo usan, este tipo de decoración termina afectando los ecosistemas y a las especies de flora y fauna que habitan en él. Bogotá es uno de los lugares en los que mayor control se está haciendo al respecto para estas fechas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 4 de dic, 2025
Musgo de Navidad
Cuidado, pues este tipo de decoración puede apagarle la Navidad. -
Foto: Getty Images

