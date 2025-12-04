Los rastros que dejó Zulma Guzmán: las frambuesas, el domicilio, el metal tóxico y viajes a 4 países

La tragedia irrumpió en Bogotá entre el 5 y el 9 de abril, dejando un rastro de dolor y una pregunta aterradora: ¿quién envenenó a las jóvenes víctimas?. La Fiscalía General de la Nación ha estado trabajando en una investigación que ha conmocionado a Colombia y ha girado en torno a un elemento químico letal y a una mujer: Zulma Guzmán Castro.



El "regalo" que terminó en tragedia

Dos niñas menores de 15 años perdieron la vida, mientras que una tercera persona se recupera con inmensos daños para su salud y una cuarta, por fortuna, está fuera de peligro. El horror se materializó en un objeto que, a simple vista, parecía inofensivo: un tarro de frambuesas congeladas que llegó a la casa de la familia de las víctimas. Este alimento fue enviado bajo la falsa premisa de que se trataba de un obsequio, utilizando para ello una empresa de mensajería.

Sin embargo, en lugar de un postre, el paquete contenía una cantidad impresionante de talio, el metal que sileció las vidas de dos menores. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, junto con las pruebas recolectadas por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, evidenció que las víctimas ingirieron frambuesas que estaban contaminadas con el metal.



¿Qué es el talio?

El talio es un elemento químico metálico y su peligrosidad radica en su naturaleza esquiva. En muchas de sus sales, el talio es inodoro, incoloro e insípido o sin sabor, lo que hace que sea casi imposible de detectar cuando se mezcla en comidas o bebidas. Pero este mismo sigilo lo hace letal. Una vez dentro del organismo, el talio se absorbe rápidamente a través del sistema digestivo e incluso puede penetrar por la piel.

La intoxicación por talio, conocida como taliotoxicosis, desata una cadena de destrucción. El metal se distribuye por la sangre y comienza a acumularse en los órganos vitales: el hígado, los riñones, el corazón y el sistema nervioso. Los síntomas iniciales son devastadores, incluyendo dolor abdominal, vómito, diarrea y uno de los signos más reconocibles de envenenamiento: la caída del cabello. A medida que el veneno avanza, genera neuropatías periféricas, debilidad muscular, alteraciones en la visión y daño renal.



La exposición aguda y severa al talio puede provocar el fallo multiorgánico y, finalmente, la muerte. Su potencial de muerte es tan alto que dosis tan bajas como un gramo pueden ser letales y no existe un antídoto específico para contrarrestar sus efectos, obligando a que el tratamiento se centre en reducir la absorción y favorecer la eliminación del metal.



Los viajes de Zulma Guzmán al exterior

Las pruebas recopiladas por los investigadores lograron establecer que detrás del macabro envío se habría encontrado Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las fuentes, fue cercana al padre de dos de los niños afectados. El ente investigador señaló que Guzmán Castro estaría directamente implicada en los hechos y habría sido quien coordinó la entrega de las frambuesas envenenadas.



Al conocerse la intoxicación masiva y la subsecuente muerte de las menores, la principal sospechosa tomó una decisión determinante: la fuga. Pocos días después de la tragedia, Zulma Guzmán abandonó Colombia con destino a Argentina. Sin embargo, su viaje no terminó allí. La mujer continuó su recorrido internacional, desplazándose hacia Brasil, y posteriormente a Europa, donde se tiene información de que estuvo en España y el Reino Unido. En total, se sabe que ha estado viajando por cuatro países: dos en América y dos en Europa.

Ante esta huida, la Fiscalía General de la Nación actuó con contundencia. La fiscal a cargo del caso acudió ante un juez penal de control de garantías en Bogotá y obtuvo una orden de captura contra Zulma Guzmán Castro. Además, para materializar la captura en cualquier parte del globo, el 25 de octubre se tramitó la expedición de una circular roja de Interpol, alertando al mundo sobre la mujer requerida por la justicia colombiana.

La orden de captura y la notificación roja son el aviso de que la investigación ha avanzado. Aunque la sospechosa ha recorrido varios continentes, la Fiscalía tiene conocimiento de sus desplazamientos. La emisión de la circular roja asegura que es solo cuestión de tiempo para que los responsables respondan ante la justicia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTE CONTENIDO FUE ELABORADO CON EL APOYO DE UN ASISTENTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y POSTERIORMENTE EDITADO POR UN PERIODISTA, QUIEN RECURRIÓ A FUENTES CONFIABLES Y VERIFICÓ ÍNTEGRAMENTE LA INFORMACIÓN. ADEMÁS, INCLUYE DATOS Y REPORTERÍA ORIGINAL DE NOTICIAS CARACOL.