Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Giro en caso de niñas que fallecieron por intoxicación con talio: señalan a una mujer, Zulma Guzmán

Giro en caso de niñas que fallecieron por intoxicación con talio: señalan a una mujer, Zulma Guzmán

Este jueves 4 de diciembre la Fiscalía dio detalles de un nuevo avance en la investigación por la muerte las menores de edad que fallecieron intoxicadas por talio. Una mujer que salió del país fue vinculada al caso como una de las posibles responsables.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de dic, 2025
Giro judicial en caso de niñas que fallecieron por intoxicación con talio: fueron envenenadas
Imagen de referencia.
Archivo/Wikimedia

