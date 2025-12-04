Giro en caso de niñas que fallecieron por intoxicación con talio: señalan a una mujer, Zulma Guzmán

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer de avances en la investigación relacionada con la muerte de dos menores de edad en Bogotá. Las dos niñas fallecieron el pasado mes de abril después de intoxicarse con talio. De acuerdo con Medicina Legal, la muerte de las dos niñas fue catalogada como un homicidio.

"Las evidencias y los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, así como el dictamen emitido por el Institutito Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dan cuenta de que las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto", se lee en un comunicado de la entidad.



La Fiscalía agregó que la muerte de la dos niñas está directamente vinculada con una mujer, quien habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio. "Se trata de Zulma Guzmán Castro, quien luego de la intoxicación masiva y enterarse de la muerte de las menores de edad, salió de Colombia con destino a Argentina", aseguraron.



Guzmán Castro tiene una orden de captura y además se tramitó la expedición de la notificación roja de Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con el fin de dar con su detención. La mujer, al parecer, se ha desplazado por diferentes países, entre los que estarían Brasil, España y el Reino Unido.



Los viajes que hizo Zulma Guzmán tras, presuntamente, matar a dos niñas en Bogotá

La periodista de Los Informantes Maria Elvira Arango, publicó un video desde sus redes sociales en el que dijo que "llevo meses presionando a la Fiscalía General de la Nación para que nos cuente en qué va la investigación de las niñas que murieron envenenadas por talio en Bogotá, una historia que nos impactó a todos los colombianos. Las dos niñas que murieron eran menores de 15 años, otra se está recuperando con unos daños inmensos para su salud y un cuarto que, felizmente, está fuera de peligro”, dijo.

Agregó la periodista que el día de los hechos “la Fiscalía ha trabajado sin descanso y ha avanzado en el caso. Sí fue cierto que a la casa de la familia de Bedout llegó un tarro de frambuesas congeladas. Esas frambuesas llegaron con una cantidad de talio impresionante, un metal que es inoloro, inoloro e insaboro, pero que es letal. Son tan contundentes las pruebas que han venido recopilando los investigadores que lograron establecer que detrás de ese envío está una señora que se llama Zulma Guzmán Castro, quien era cercana a Juan de Bedout, el papá de dos de los niños”.

Según María Elvira Arango, “se sabe que pocos días después de semejante tragedia, esta mujer salió del país rumbo a Argentina, luego se movió para Brasil, estuvo en España y en el Reino Unido. Para poder materializar la captura el 25 de octubre, se emitió una circular roja de Interpol, así que el mundo está avisado. Es solo cuestión de tiempo para que los responsables respondan ante la justicia”.



¿Qué es el talio y cuál es su nivel de peligrosidad?

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, por sus siglas en inglés) explica que el talio es un metal que se encuentra en forma natural. "Se encuentra principalmente en el medioambiente combinado con otros elementos como oxígeno, azufre y cloro. El talio se libera al medioambiente a través de la quema y fundición de carbón y la producción de cemento como fuentes principales".

Este metal se emplea en diferentes elementos como superconductores, vidrio de bajo punto de fusión, células fotoeléctricas y equipos de detección de radiación. La entidad estadounidense asegura que el talio "puede afectar el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones si se consumen o beben grandes cantidades durante períodos cortos de tiempo. También puede ocurrir pérdida temporal del cabello, vómito y diarrea, así como la muerte después de la exposición a grandes cantidades de talio por períodos cortos de tiempo. El talio puede ser mortal a dosis tan bajas como 1 gramo ".