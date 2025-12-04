Galán dice que menor señalado de matar a Jean Claude Bossard tras atraco había sido sancionado antes

En la mañana de este jueves 4 de diciembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció nuevamente sobre el grave asesinato del joven Jean Claude bossard en medio de un atraco. El mandatario dio detalles sobre el sujeto aprehendido, quien es menor de edad y se encuentra a disposición de las autoridades, y afirmó que él ya contaba con un antecedente por hurto calificado, delito por el cual se encontraba bajo libertad vigilada.

"Este joven ya había sido detenido por un caso de hurto calificado, que implica que es un hurto en el cual, en general, hay algún grado de violencia mediante la utilización de armas. El joven de 16 años aceptó cargos en su momento frente a ese caso, siguió el proceso en libertad vigilada y luego fue sujeto de una sanción de libertad vigilada por 8 meses que fue impartida el pasado mes de octubre. Ahí nos preguntamos: ¿por qué no hubo una decisión de incluir en la sanción que (el menor) fuera integrado en un programa de justicia restaurativa que tenía el Distrito? Que tiene una vigilancia cercana que evalúa el caso y que garantiza, con la experiencia que tenemos, con efectividad que reduce el riesgo de reincidencia y protege al menor", explicó el alcalde.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso de Jean Claude Bossard, el joven universitario que falleció en un intento de hurto en el norte de la ciudad.



Galán también dejó claro que en el momento del crimen, el señalado asesino de Bossard se encontraba cumpliendo una sanción de libertad vigilada, lo que abre la puerta hacia la reflexión sobre la manera en la que está operando actualmente el sistema. "Quedó en libertad vigilada, y en medio del cumplimiento de su sanción de libertad vigilada fue que comete este segundo delito y asesinó a Jean Claude. Esto nos debe llevar a una reflexión sobre cómo está operando el sistema", explicó el alcalde.



Por lo anterior, el mandatario se planteó el cuestionamiento respecto a la búsqueda de alternativas para garantizar, con sancioens efectivas, que las personas que cometan delitos violentos queden aseguradas mientras avanzan sus procesos judiciales. Acorde con información divulgada por él mismo, la Policía Metropolitana de Bogotá captura actualmente a más de 90 personas en el día, pero muchas de estas vuelven a quedar libres al poco tiempo. Para el caso de los ladrones de carros la situación es aún más desoladora: 7 de cada 10 delincuentes capturados vuelven a quedar libres al poco tiempo.



"Tenemos que dar una discusión sobre como logramos que cuando una persona, con violencia, comete un delito que pone en riesgo la vida de su víctima, haya una sanción efectiva. No debería requerirse de antecedentes en el proceso", explicó el alcalde.



Así fue la muerte de Jean Claude Bossard tras agresivo atraco

La familia de Jean Claude Bossard, un administrador de empresas de 29 años, lo recuerda como un joven disciplinado con una vida plena y arraigada en Bogotá. Nacido en Barranquilla, su formación incluyó estudios en el prestigioso Colegio Alemán de su ciudad natal, complementados con educación universitaria. Su perfil multifacético abarcaba el trabajo en una compañía de seguros y el desarrollo de emprendimientos propios.

Entre sus mayores aficiones se encontraban el "aeromodelismo y las motocicletas de alto cilindraje". Además, según relató su padre, a Jean Claude le apasionaba "salir a recorrer el país" en su propio vehículo, evidenciando un profundo amor por Colombia.

A pesar de poseer doble nacionalidad y dominar cuatro idiomas (francés, inglés, español y alemán), Jean Claude nunca consideró abandonar el país. Su postura era firme, incluso cuando sus padres le sugirieron trasladarse a París, donde residía su hermana. En una entrevista con Noticias Caracol, su padre, también llamado Jean Claude, citó las palabras de su hijo: “Yo de aquí no me voy este es mi país esta es mi tierra”. Asimismo, enfatizó el joven era un hincha “a morir” del Junior de Barranquilla. Ante las oportunidades laborales o de vida en el exterior, su respuesta siempre era la misma: “No, no, papá, mi vida es aquí, mi vida es en Colombia. Colombia es el país que yo quiero".



El fatal atraco

Esta vida, marcada por el esfuerzo y la devoción al país, fue interrumpida de manera violenta el 2 de diciembre. Mientras se encontraba en la avenida 19 con calle 107, Jean Claude Bossard fue interceptado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta con la intención de robarlo. El intento de hurto desembocó en una tragedia. La víctima opuso resistencia, lo que provocó que los delincuentes le dispararan. La reacción policial fue casi inmediata: el conductor de la motocicleta fue abatido por las autoridades, mientras que el otro implicado, un adolescente de 16 años, fue aprehendido.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, detalló el suceso: “aproximadamente a la 1:30 de la tarde en la avenida 19 con 108, unos individuos que se desplazaban en una motocicleta intentaron hurtar a una persona de 29 años. Lamentablemente, al momento opuso resistencia y los delincuentes le disparan en dos ocasiones. La persona quedó tendida en la vía”.

Los videos de seguridad del sector confirman la secuencia de los hechos, mostrando cómo uno de los asaltantes se dirigió directamente a Bossard y forcejeó con él por cerca de 28 segundos. En este breve lapso, y pese a sus esfuerzos por evitar el hurto, la víctima recibió dos disparos que acabaron con su vida en el lugar.

