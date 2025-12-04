Los viajes internacionales de Zulma Guzmán, sospechosa por muerte de niñas envenenadas con talio

Un envenenamiento con talio, la muerte de dos niñas y unos viajes fuera de Colombia son las pistas que siguen las autoridades para dar con el paradero de Zulma Guzmán, a quien la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura en la que señala a esta mujer como la autora del crimen que, además de dejar a las dos niñas sin vida, terminó con otra más que se recupera de las secuelas que le dejó el envenenamiento y otro menor que, por fortuna, ya está recuperado.



Las pruebas contra Zulma Guzmán

María Elvira Arango, directora de Los Informantes, de Caracol Televisión, publicó un video en sus redes sociales en el cual hizo una revelación que tiene que ver con la mujer señalada de cometer estos asesinatos y cómo después del crimen habría huido de la justicia: “la Fiscalía ha trabajado sin descanso y ha avanzado en el caso. Sí fue cierto que a la casa de la familia de Bedout llegó un tarro de frambuesas congeladas. Esas frambuesas llegaron con una cantidad de talio impresionante, un metal que es inoloro, inoloro e insaboro, pero que es letal. Son tan contundentes las pruebas que han venido recopilando los investigadores que lograron establecer que detrás de ese envío está una señora que se llama Zulma Guzmán Castro, quien era cercana al papá de dos de los niños”.

Según la directora de Los Informantes, se conoció que la mujer señalada de estas muertes estuvo viajando por cuatro países: dos de América y dos en Europa: “Se sabe que pocos días después de semejante tragedia, esta mujer salió del país rumbo a Argentina, luego se movió para Brasil, estuvo en España y en el Reino Unido. Para poder materializar la captura, el 25 de octubre se emitió una circular roja de Interpol, así que el mundo está avisado. Es solo cuestión de tiempo para que los responsables respondan ante la justicia”.

El informe de la Fiscalía General de la Nación indicó que las pruebas recolectadas por un equipo de fiscales y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, junto con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, evidencian que las víctimas ingirieron frambuesas contaminadas con talio. Dicho alimento fue enviado mediante una empresa de mensajería, bajo la falsa premisa de que se trataba de un obsequio.



Asimismo, indicó el ente investigador, se estableció que una mujer estaría directamente implicada en los hechos y habría coordinado la entrega de las frambuesas envenenadas. Se trata de Zulma Guzmán Castro, quien, tras la intoxicación masiva y al conocer la muerte de las menores, abandonó Colombia rumbo a Argentina.



La fiscal encargada de este terrible hecho presentó el caso ante un juez penal de control de garantías en Bogotá y obtuvo una orden de captura contra la Zulma Guzmán. Además, dijo la Fiscalía, se gestionó la emisión de una notificación roja de Interpol para hacer efectiva la medida, dado que, así como lo informó María Elvira Arango, sí existen reportes de que la mujer se ha desplazado por países como Brasil, España y Reino Unido.



¿Qué es el talio y cómo actúa en el cuerpo humano?

El talio (Tl) es un elemento químico metálico, incoloro e insípido en muchas de sus sales, lo que lo hace difícil de detectar cuando se encuentra en alimentos o bebidas. Se absorbe rápidamente por el sistema digestivo y también puede penetrar a través de la piel. Una vez dentro del organismo, se distribuye por la sangre y se acumula en órganos vitales como el hígado, riñones, corazón y sistema nervioso.

La intoxicación por talio, conocida como taliotoxicosis, produce síntomas iniciales como dolor abdominal, vómito, diarrea y caída del cabello. A medida que avanza, puede generar neuropatías periféricas, debilidad muscular, alteraciones en la visión y daño renal. En casos severos, la exposición aguda puede provocar fallo multiorgánico y la muerte.

Su peligrosidad radica en que dosis tan bajas como 1 gramo pueden ser letales y no existe un antídoto específico. El tratamiento se centra en reducir la absorción y favorecer la eliminación del metal del organismo.

El talio es una sustancia extremadamente peligrosa, cuya exposición debe evitarse estrictamente, ya que compromete de manera crítica la salud humana.

